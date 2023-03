Echte Survival-Horror-Prominenz gibt sich in den kommenden Tagen die Ehre. Satte 18 Jahre ist es her, seit Capcom dem Horror aus Resident Evil ganz neue Dimensionen verliehen hat. Das nun erscheinende Remake will den großen Wurf wiederholen. Ob das gelingt?

Resident Evil 4 mit zeitgemäßer Optik: Capcom will euch mit dem Remake begeistern.

Releases im März: Echter Survival-Horror, diesmal ohne legendär nervigen Sidekick

Als Resident Evil 4 im Jahr 2005 für den Gamecube erschien, war die Gaming-Welt ganz aus dem Häuschen. Das Spiel hat sich von vorgerenderten Hintergründen, träger Steuerung und fixen Kameraperspektiven befreit und dafür das Geschehen mit wesentlich intuitiverer Action angereichert und obendrein auch noch graphisch ein paar neue Maßstäbe gesetzt. Die Beliebtheit des vierten Teils blieb lange Zeit ungebrochen.

Nun hat Publisher Capcom bereits einigen Vorgängern ein Remake verpasst, jetzt ist Resident Evil 4 an der Reihe. Mit dem Zusatz "Remake" erscheint es in den kommenden Tagen und schickt euch in der Rolle des Leon S. Kennedy in ein spanisches Hinterwäldlerdorf. Dort sollt ihr die Präsidententochter Ashley retten, die im Original ein legendär nervtötender Sidekick ist. Ständig manövriert sie sich sehenden Auges in brenzlige Situationen, so gut wie immer tanzt sie euch vor dem Visier rum. Aber das ist jetzt vorbei. Denn auch Ashleys Verhalten im Spiel wurde deutlich verbessert und soll nicht mehr für Frustmomente sorgen.

Horror ist nichts für euch? Keine Sorge. Es gibt auch eine Reihe an anderen Neuerscheinungen zur Auswahl. Schaut euch einfach das folgende Video an! Wie gewohnt haben wir für euch auch die Releases der Kalenderwoche 12 fein säuberlich in ein Video gepackt, komplett mit exakten Terminen und den zur Verfügung stehenden Plattformen. Viel Spaß beim Anschauen!

Na, ist für euch was dabei? Wie werdet ihr den Gaming-Frühling einläuten? Wir freuen uns auf jeden Fall über ein immer noch vielversprechendes Jahr mit vielen neuen und spannenden Releases. Bleibt dran, wir halten euch regelmäßig auf dem Laufenden!