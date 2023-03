Vergessene Nintendo-Konsole bekommt kurz vor Schluss noch neues Horror-Spiel

Die Wii U erhält noch ein Horror-Spiel aus der Silver-Falls-Reihe. (Bildquelle: Sungrand Studios)

Am 27. März stellt Nintendo den eShop für die Wii U ein – nun verabschiedet sich die Konsole mit einem Horror-Spiel, das in den USA nochmal für Aufmerksamkeit sorgt. Silver Falls: White Inside Its Umbra nutzt die eigenwillige Steuerung der Konsole voll aus.

Das Horror-Spiel Silver Falls: White Inside Its Umbra ist für die Wii U erschienen und könnte somit das letzte Game für die gescheiterte Nintendo-Konsole sein. Immerhin scheint sie sich mit erhobenem Kopf zu verabschieden, denn auf Reddit kommt das Spiel ziemlich gut an. Besonders wie es den Controller der Wii U als Smartphone nutzt, bringt der Horror-Perle Lob ein.

Leider ist das Spiel nur in dem nordamerikanischen Wii-U-eShop erhältlich – und da dieser am 27. März 2023 für immer seine Pforten schließt, müssen Gamer in Deutschland leider auf den Indie-Horror verzichten.

Originalmeldung vom 15. Februar 2022:

Die Wii U war für Nintendo ein schmerzhafter finanzieller Reinfall und wird seit 2017 nicht mehr produziert – aber trotzdem ist die ungeliebte Konsole offensichtlich immer noch nicht von allen vergessen. Mit Silver Falls: White Inside Its Umbra soll noch dieses Jahr ein brandneues Horror-Spiel exklusiv für die Wii U erscheinen – und dabei sogar Funktionalität für das Wii Balance Board mitbringen.

Silver Falls: Exklusives Horror-Game für die Wii U

Entwickler Sungrand Studios hat 2020 die Horror-Reihe Silver Falls ins Leben gerufen, in der die namensgebende Stadt von Aliens heimgesucht wird. Der erste Eintrag, Silver Falls: 3 Down Stars erschien für den Nintendo 3DS, während die Nachfolger Silver Falls: Undertakers und Silver Falls: Episode Prelude 2021 für die Nintendo Switch veröffentlicht wurden.

Dieses Jahr erscheint nun mit Silver Falls: White Inside Its Umbra das nächste Spiel der Horror-Reihe – und zwar exklusiv für die Wii U, wie ein kurzer Teaser auf Twitter bekannt gegeben hat. Das neue Game soll sowohl mit den Wii-Nunchuck-Controllern als auch dem Wiimote DPad und dem Wii Balance Board steuerbar sein.

Neues Spielefutter für Nintendos vergessene Konsole

Mit der Wii und der Switch hat Nintendo seit der Jahrtausendwende zwei revolutionäre und überaus erfolgreiche Konsolen auf den Markt geworfen – umso auffälliger ist das Scheitern der Wii U im Rückblick betrachtet. Während die Wii über 101 Millionen Konsolen verkaufen konnte – ein Rekord, den die Switch erst kürzlich überboten hat – entpuppte sich die Wii U als Ladenhüter und setzte nur knapp über 13 Millionen Exemplare ab.

2017 wurde die Produktion der Konsole deswegen eingestellt – was den überraschenden Exklusiv-Release von Silver Falls: White Inside Its Umbra 2022 nun umso bemerkenswerter macht.

