Diablo 4: 26 Jahre später ist ein Gegner noch immer die absolute Hölle

Auch in Diablo 4 treibt der Schlächter sein Unwesen. (Bild: Blizzard)

Am Wochenende war es für Diablo-Fans endlich so weit, die Closed Beta für Teil 4 öffnete ihre Tore. Dabei konnten Veteranen über einen alten Bekannten stolpern. Gerade für Hardcore-Charaktere war das Wiedersehen mit dem Schlächter aber kein sehr erfreuliches.

Diablo 4: Der Schlächter treibt nach 26 Jahren noch immer sein Unwesen

Heute läuft noch bis 20:00 Uhr die Closed Beta für Diablo 4. Das heißt, ihr habt noch immer die Chance, einen alten Bekannten zu treffen. In der Beta könnt ihr zufällig in einem Dungeon über den Schlächter stolpern. Dieser Boss hatte seinen ersten Auftritt vor gut 26 Jahren im ersten Teil der Reihe.

In Diablo 4 ist eure Gegenspielerin Lilith:

Diablo IV | In-Game Intro Cinematic

Damals trafen Spieler mit dem Schlächter auf den ersten Boss, und das schon während der ersten Quest des Spiels. In vielen Fällen war der Schlächter auch der erste Tod in Diablo. Mit massig Lebenspunkten und heftigen Nahkampfangriffen durch das große Beil, ereilte Spielern mit niedrigem Level schnell der Tod.

Sein Comeback feierte der Schlächter in Diablo 3. Eine in Aussehen und Fähigkeiten veränderte Version markiert das Ende des ersten Aktes von D3. Außerdem konnten Spieler während des Jubiläums-Events in D3 die Quest mit dem Schlächter erneut spielen und sich sein großes Beil als Transmog-Waffe holen. Der Schlächter ist durch die prägende erste Begegnung einer der bekanntesten Gegner der Reihe. Dennoch erwischte er einige Spieler in der Diablo-4-Beta auf dem falschen Fuß.

Diablo 4 (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.03.2023 15:42 Uhr

Diablo 4: Schlächter überrascht die Spieler

Die Begegnung mit dem Schlächter kann zufällig in einem Dungeon passieren und dürfte für viele Spieler eine Überraschung gewesen sein. Der grobschlächtige Dämonen-Metzger ist mehr denn je eine Gefahr und hat vermutlich in der Beta schon diverse Hardcore-Charaktere auf dem Gewissen. Hier könnt ihr beispielsweise sehen, wie der erfahrene Twitch-Streamer Ben_ seine Begegnung mit dem Schlächter nicht übersteht:

Falls ihr heute noch auf diesen gefährlichen Gegner trefft – oder ab dem 24. März 2023 in der Open Beta – haben die Kollegen von GIGA Games schon einmal ein paar Klassen-Guides für euch: