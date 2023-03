Entwickler zieht Stecker: Simulations-Hit kommt nach 8 Jahren aufs Abstellgleis

Cities: Skylines erhält seine letzten Erweiterungen. (Bild: Paradox Interactive)

Mit Ankündigung von Cities: Skylines 2 wird auch so langsam das Ende des Vorgängers eingeleitet. In einer finalen Roadmap präsentieren die Entwickler jetzt, welche letzten Erweiterungen die Fans des Simulations-Hits noch erwarten dürfen.

Cities: Skylines findet ein Ende

Unter Aufbau-Fans ist Cities: Skylines seit Jahren eine feste Größe. Die Simulation erschien bereits 2015 und hat mit vielen Erweiterungen für jahrelangen Spielspaß gesorgt. Doch damit ist schon bald Schluss. Die Entwickler von Colossal Order haben auf Twitter eine finale Roadmap geteilt, bei der wohl schon im Mai der letzte DLC übers Band rollen wird:

Und das ist kaum verwunderlich. Denn erst kürzlich hat Paradox Interactive in einem umfangreichen Livestream mit einigen Neuankündigungen für Aufsehen gesorgt. Nicht nur mit einem potenziellen Sims-Killer, sondern vor allen Dingen mit dem Nachfolger Cities: Skylines 2.

Das Entwicklerteam möchte sich also künftig voll und ganz auf das Sequel fokussieren. Seht euch hier den Trailer zum zweiten Teil an:

Cities Skylines II

Was wird noch für Cities: Skylines veröffentlicht?

In der frischen Roadmap teilt Colossal Order die letzten Content-Erweiterungen auf die Fans sich noch freuen dürfen.

Den Start machen die drei Content Creator Packs Shopping Malls, Africa in Miniature and Sports Venues am 22. März. Gleichzeitig erscheinen auch noch drei neue Radio Packs. Zusätzlich wird ein kostenloses Update erscheinen, das sich Hubs und Transport nennt. Dieses soll Verbesserungen fürs Transport-System bringen.

Im Mai geht die Welttour weiter und liefert die Packs Industrial Evolution, Railroads of Japan, Brooklyn and Queens. Außerdem gibt es auch hier zwei neue Radio Packs. Den Schluss bildet eine Mini-Expansion, die noch nicht enthüllt ist. Da wollen die Entwickler schon bald Infos nachreichen. Wenn ihr euch die einzelnen Inhalte der DLCs im Detail anschauen wollt, könnt ihr das im Paradox Forum tun.

Der allgemeine Support für Cities: Skylines wird noch bis Ende 2023 aufrechterhalten, dann werden alle Ressourcen endgültig auf die Zukunft und den Nachfolger gerichtet.

Wann Cities: Skylines 2 genau erscheint, ist übrigens noch nicht bekannt. Die Entwickler geben aber noch 2023 als Erscheinungs-Zeitraum an.

