Assassin’s Creed: Die 9 historischen Epochen, auf die Fans noch hoffen

Bei Ubisoft hängen so einige Epochen für Assassin’s Creed in der Pipeline. Folgende Zeitalter wünschen sich Fans am meisten. (Bild: Ubisoft)

Ubisoft hat mit Assassin’s Creed schon so einige Epochen abgegrast. Und manche Fan-Lieblinge befinden sich derzeit sogar schon in Entwicklung. Dennoch haben die Spieler weitere Wunsch-Zeitalter, die sie gerne im Open-World-Spiel erleben würden. 9 davon seht ihr in dieser Bilderstrecke.

Assassin's Creed: Diese 9 Zeitalter dürfen gerne als nächstes kommen

Mittelalter, Französische Revolution, Antike, Renaissance – in insgesamt 22 Spielen hat Assassin's Creed den Spielern schon viele Zeitalter präsentiert. Aber der Weg ist noch lange nicht zu Ende.

Wir haben uns mit euch auf Facebook zusammengesetzt und uns gefragt, durch welche Zeitalter ihr euch unbedingt noch meucheln wollt. Dabei kam diese eindrucksvolle Bilderstrecke heraus.

Wilder Westen, 2. Weltkrieg oder doch die Moderne – wir wissen zwar nicht, wo das nächste Assassin's Creed spielen wird, aber wir wissen, dass Ubisoft noch sehr viel historischen Stoff vor sich hat. Was auch kommt, Ubisoft, du kannst nichts falsch machen, solange du etwas aus dieser Liste nimmst.