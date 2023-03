Steam-Geschenk: Schnappt euch knackigen Koop-Shooter für kurze Zeit kostenlos

Beliebtes Borderlands-Spin-Off gibt's gerade gratis auf Steam. (Bild: 2K)

Die Plattform von Valve wartet Mal wieder mit einem Spielegeschenk auf. Aktuell könnt ihr euch Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung komplett kostenlos sichern. Doch ihr müsst schnell sein, denn das Angebot ist nicht mehr lange Zeit verfügbar.

Schnappt euch Tiny Tinas Kampagne kostenlos auf Steam

In Vorbereitung auf das im Juni 2022 erschienene Tiny Tina’s Wonderlands gab es zusätzliches Abenteuer mit dem Sprengstoff liebenden Teenager zu erleben. Dieses trägt den langen Namen Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer und ist eine Standalone-Version einer Einzelkampagne aus dem beliebten Borderlands 2. Das damalige DLC war so ein großer Fan-Liebling, dass 2K das Abenteuer noch Mal eigenständig releaste.

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure Gearbox Software

Ihr könnt euch das Spiel gerade komplett kostenlos auf Steam sichern. Um euch das Shooter-Abenteuer in eure Bibliothek zu holen, habt ihr noch bis zum 23. März um 18 Uhr Zeit. Schaut euch hier einmal den Trailer zum Spiel an:

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: Launch-Trailer

Was erwartet euch im Shooter?

Lasst euch von den ausgeglichenen Bewertungen auf Steam nicht abschrecken. Das Abenteuer rund um Tiny Tina ist dort nur mit 56 Prozent positiven Bewertungen versehen.

Die meisten Beschwerden der Spielenden kommen aber nicht vom schlechten Inhalt des Spiels, sondern von dem Release als Standalone. Viele empfinden den Preis für ein früheres Borderlands-DLC als zu viel und empfehlen den Kauf der The Handsome Collection von Borderlands.

In Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung wählt ihr einen von sechs Charakteren und findet euch im Gegensatz zu der Hauptreihe in einem Fantasy-Setting wieder, in dem Drachen, Golems und Skelette eure Feinde sind.

Wie aus Borderlands gewohnt, greift ihr aber auch hier zu fetten Schusswaffen und ballert euch euren Weg durchs Abenteuer. Kombiniert mit magischen Zaubern, versteht sich.

Ihr könnt euch sogar im Koop durch das kurze Vergnügen schnetzeln. Mit seinen sechs Stunden Spielzeit bietet es eine kurzweilige Erfahrung, das für Komplettisten aber bis zu 36 Stunden bereithält (Quelle: How Long To Beat).

Solltet ihr nach diesem Gratis-Abenteuer auf den Geschmack gekommen sein, könnt ihr euch Tiny Tina’s Wonderlands auch noch bis zum 23. März mit einem saftigen Rabatt von 50 Prozent zulegen.

