Gewinnspiel: Holt euch 3 x Kirby's Return to Dream Land Deluxe und eine Switch

Kirby's Return to Dream Land Deluxe – Übersichtstrailer

Die ewig hungrige rosafarbene Knuddelkugel ist wieder da! In Kirby's Return to Dream Land Deluxe für Nintendo Switch warten neue Fähigkeiten, Minispiele und ein Bonuskapitel auf euch. Was aber noch besser ist: Wir haben 3 x das Spiel und eine Nintendo Switch für euch zu gewinnen!

Eine große Freude für alle Kirby-Fans! Ach, was reden wir ... eine große Freude für ALLE! Kirby ist wieder da, und zwar in einer neu aufbereiteten Version des Jump'n'Run-Hits aus dem Jahr 2011 für Nintendo Wii. Auf der Switch präsentiert sich der wohl knuddeligste Held der Videospielbranche in neuem Gewand und bringt viele Neuerungen und Verbesserungen mit.

Mit bis zu drei Freunden könnt ihr euch an derselben Konsole ins Abenteuer stürzen. Der Hauptspieler schlüpft in die Rolle von Kirby, die Mitspieler bestreiten das Abenteuer als einer von Kirbys Freunden: König Dedede, Meta-Knight und Waddle-Dee-Assistent - oder gleich als zusätzlicher Kirby in einer anderen Farbe! Gemeinsam erkundet ihr bunte Welten auf der Suche nach den verstreuten Teilen eines abgestürzten Raumfschiffs.

Nintendo stellt uns drei Exemplare des Abenteuers für Nintendo Switch mitsamt einem coolen Merch-Paket und eine Nintendo Switch (das OLED-Modell) zur Verfügung, damit wir diese tollen Preise an euch verlosen können. An dieser Stelle daher auch vielen, vielen Dank an Nintendo für die schönen Gewinne!

Wenn ihr interessiert seid, könnt ihr auf der offiziellen Produktseite des Spiels weitere Infos einholen. Schaut mal rein!

Aber wir wissen doch alle, worauf das letzten Endes hinausläuft, oder? Schreiten wir zur Tat!

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Verschluckt eine Ampel, einen Mittelklassewagen oder eine ganze Wassermelone am Stück und schickt uns ein kurzes Video davon, wie euch das gelungen ist. Anschließend verhaltet ihr euch bitte auch für 24 Stunden so, wie es dem verschluckten Gegenstand entspricht.

Ne? Nicht so? Na gut. Dann lasst uns euch stattdessen eine Frage stellen.

Es geht um eine Figur, die schon von Anfang an bei den Kirby-Spielen mit dabei ist. Es handelt sich um Kirbys ewigen Widersacher König Dedede. Das ist der nette Herr mit dem Hammer im folgenden Bild.

Kirby und seine Truppe werden es diesem fiesen Baum schon zeigen! (Bild: Nintendo)

König Dedede hieß aber nicht immer so. Beantwortet uns folgende Frage: Unter welchem Namen ist König Dedede noch bekannt?

a) King Tuth

b) Hammer Bro.

c) Imperator Rotmäntelchen

d) König Nickerchen

Wenn ihr soweit seid, schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "KIRBY".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Teilt uns in der Mail eure Versandadresse mit, sonst können wir euch die Gewinne nicht zustellen.

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Montag, der 27. März 2023 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!