Breath of the Wild: Nintendo verteilt kleines Geschenk an Zelda-Spieler

Nintendo hat ein kleines Zelda-Geschenk für Entdecker. (Bild: Nintendo)

Mit einer besonderen Special-Edition zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild wurde zum Release ein Handbuch voller Tipps und Informationen ausgeliefert. Jetzt verschenkt Nintendo diesen Explorer’s Guide in digitaler Form an alle Spieler. Wir sagen euch, wo ihr diesen herunterladen könnt.

Explorer’s Guide für Breath of the Wild gratis erhalten

Schon im Mai 2022 soll The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheinen. Bis dahin müssen Fans sich noch im Vorgänger Breath of the Wild austoben. Und jetzt können diese ein besonderes Geschenk absahnen.

Denn Nintendo verschenkt auf der offiziellen Seite von Zelda das prall gefüllte Handbuch namens Explorer’s Guide für das Abenteuer. Dieses wurde ursprünglich als physische Version mit der Explorer's Edition bei Release von Breath of the Wild ausgeliefert.

Nun können sich Interessierte das ausführliche Handbuch aber kostenfrei digital herunterladen. Die PDF-Datei umfasst 44 Seiten an allgemeinen Infos zu Zelda, der Spielwelt von Hyrule und spezifischen Tipps und Screenshots zu Breath of the Wild.

Der umfangreiche Leitfaden richtet sich vor allen Dingen an Einsteiger von Zelda und dürfte für eingefleischte Veteranen weniger Überraschungen bieten. Für Hardcore-Fans und sogar Sammler könnte das kleine Geschenk aber durchaus nett sein.

Einziger Haken: Die Ausgabe, die auf der Webseite von Nintendo angeboten wird, ist komplett in englischer Sprache verfasst. Außerdem fehlen 12 Seiten der eigentlich knapp 100-seitigen Anleitung. Warum diese fehlen, ist nicht ersichtlich.

Wenn ihr euch das Handbuch als PDF-Datei nun selbst herunterladen wollt, gelangt ihr hiermit direkt dorthin:

Zum Zelda-Handbuch

Wer die Mühe und das Geld investieren will, könnte sich das digitale Handbuch auch ausdrucken und so eine eigene physische Variante fürs heimische Regal kreieren.

Wann erscheint Zelda: Tears of the Kingdom?

Wenn alles nach Plan läuft, könnt ihr am 12. Mai wieder mit Link durch Hyrule streifen. Der letzte Trailer ließ sogar einige Hinweise auf komplett neue Inhalte fallen. Seht euch das Video hier einmal an:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Zweiter offizieller Trailer

Und hier könnt ihr euch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bei Amazon schon vorbestellen: