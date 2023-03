Counter-Strike 2 will eines der nervigsten Shooter-Probleme lösen

Counter-Strike 2 soll noch im Sommer 2023 erscheinen. (Bild: Valve)

Wer kennt sie nicht, diese unerklärlichen Tode in Shootern, nach denen man genervt sagt, „ich hatte ihn doch“. In Counter-Strike ist bald nicht mehr die Tickrate der Server schuld. Wenn Valve mit CS 2 alles richtig macht, dann ist es in Zukunft tatsächlich ein Skill-Problem.

Counter-Strike 2 will das Problem mit den Tickraten lösen

Das mit dem Skill-Problem war natürlich nur ein Scherz, wenn es nicht läuft, sind es die Teammitglieder. Aber der Reihe nach: Gestern machte es Valve nach vielen Hinweisen endlich offiziell und kündigte Counter-Strike 2 an. Wie vermutet, handelt es sich dabei nicht um ein neues Spiel, sondern um ein Upgrade für CS:GO. (Quelle: Valve).

Dieses Upgrade geht unter anderem ein nerviges Shooter-Problem an. Die Tickraten von Servern bestimmen, in welchem Zeitintervall eure Aktionen im laufenden Spiel aktualisiert werden. Es kann also zwischen eurer Eingabe und der Berechnung durch den Server zu Verzögerungen kommen, die, auch wenn sie sich im Bereich vom Millisekunden befinden, den entscheidenden Unterschied machen können.

In diesem Video erklärt Valve, was genau damit gemeint ist:

Counter-Strike 2: Moving Beyond Tick Rate

In Counter-Strike 2 will Valve sogenannte Sub-Ticks nutzen, die alles in Echtzeit übermitteln. Dadurch soll die Tickrate keinen Einfluss mehr auf Bewegung oder Schüsse haben.

Counter-Strike 2 startet mit limitierter Testphase

Der Release für Counter-Strike 2 ist noch im Sommer 2023 geplant, davor findet eine limitierte Testphase statt. Zu diesem Test könnt ihr eingeladen werden, die entsprechende Benachrichtigung erhaltet ihr im Hauptmenü von CS:GO. Ob ihr eine Einladung bekommt, hängt von mehreren Faktoren ab, dazu gehören der Status eures Steam-Accounts und eure kürzliche Spielzeit auf den offiziellen Valve-Servern. Weitere Infos findet ihr in diesem Blog.

Weitere Upgrades mit Counter-Strike 2

Wie zu erwarten, wird CS 2 vor allem visuell einen Schritt nach vorne machen und die Maps werden mit dank der Source-2-Engine eine Generalüberholung bekommen. Spielerisch wird sich aber auch einiges tun, ein neues Feature ist der dynamische Rauch, der sich durch Einflüsse wie Schüsse oder Granaten verändert. Was damit gemeint ist, zeigt dieser Trailer:

Counter-Strike 2: Responsive Smokes

Um eure teuren Skins müsst ihr euch übrigens keine Sorgen machen, denn die nehmt ihr von CS:GO zu Counter-Strike 2 einfach mit. Natürlich profitieren auch diese von den optischen Verbesserungen. In den nächsten Monaten wird es dann weitere Details zur Zukunft des extrem populären Multiplayer-Shooters geben.