Jetzt oder nie: Letzte Chance auf Nintendo-Spiele, die für immer verschwinden

Mario nimmt Abschied von einigen Knallern auf dem Nintendo 3DS. (Bildquelle: Nintendo)

Sowohl der Nintendo 3DS als auch die Wii U haben ausgedient, denn Nintendo schließt nun endgültig die eShops für die beiden Konsolen. Einige Spiele gehen dadurch für immer verloren. Wir zeigen euch, welche ihr euch noch schleunigst sichern solltet.

Nintendo 3DS und Wii U: Welche Spiele solltet ihr euch noch schnell zulegen?

Am 27. März 2023 soll sich eine Ära dem Ende neigen: Der Nintendo eShop für den 3DS und die Wii U wird vom Netz genommen. Exklusiv digitale Spiele der beiden Konsolen lassen sich ab dann nicht mehr kaufen und herunterladen. (Quelle: Twitter / Nintendo)

Bis dahin habt ihr noch Zeit, euch die wichtigsten Spiele zu sichern. Folgende Spiele solltet ihr euch anschauen, und eventuell holen, bevor es zu spät ist.

Update vom 23.03.2023

Gratis-Inhalte für 3DS

Spiele

Pokémon Shuffle

Pokémon Picross

Pokémon Rumble World

Steel Diver: Sub Wars

Team Kirby Clash Deluxe

Metroid Prime: Blast Ball

Rusty's Real Deal Baseball

Mini Mario & Friends: amiibo Challenge (auch für Wii U erhältlich)

Andere Inhalte

Nintendo Badge Arcade: Erspielt euch Inhalte zum Dekorieren eures 3DS-Homescreens.

Erspielt euch Inhalte zum Dekorieren eures 3DS-Homescreens. RPG Maker Player: Dieser Download lässt euch selbstgemachte RPG-Maker-Spiele aus der Community spielen. Filtert dafür am besten nach Beliebtheit.

Dieser Download lässt euch selbstgemachte RPG-Maker-Spiele aus der Community spielen. Filtert dafür am besten nach Beliebtheit. Miitopia Casting Call: Bastelt eure eigenen Kurzfilme bestehend aus drei Szenen.

Bastelt eure eigenen Kurzfilme bestehend aus drei Szenen. Swapdoodle: Schreibt Nachrichten, zeichnet Bilder und schickt diese an eure Freunde.

Schreibt Nachrichten, zeichnet Bilder und schickt diese an eure Freunde. Pokémon Bank: Übertragt hiermit eure Pokémon aus früheren Generationen auf Pokémon Home, damit ihr sie in neueren Spielen benutzen könnt. Noch kostet die Nutzung 4,99 Euro, doch sie soll Ende März kostenlos werden.

Kostenpflichtige Spiele

Schon jetzt ist es nicht mehr möglich Guthaben auf ein 3DS- oder "Wii U"-Konto zu laden. Wenn ihr etwas aus dem eShop für diese Konsolen erwerben wollt, muss eure angemeldete Nintendo-Network-ID auf diesen Konsolen dieselbe sein, wie auf eurer Switch. Sind die richtigen Accounts miteinander verbunden, könnt ihr über die Nintendo Switch Guthaben auf euer Konto laden.

Alternativ geht das Aufladen eures Guthabens auch über den Browser, wenn ihr bei euren Nintendo-Account angemeldet seid.

Diese Spiele gibt es nur digital:

Nintendo 3DS

Spiel Preis Shin Megami Tensei 4 19,99 Euro Mario and Donkey Kong: Minis on the Move 9,99 Euro Mario vs Donkey Kong: Tipping Stars 19,99 Euro Dr. Mario: Miracle Cure 9,99 Euro Pokémon Battle Trozei 7,99 Euro 3D Classics: Kid Icarus, Kirby’s Adventure, Excitebike, Sonic the Hedgehog, Streets of Rage und mehr jeweils zwischen 4,99 Euro und 5,99 Euro Kirby Fighters Deluxe 6,99 Euro Kirby’s Blowout Blast 6,99 Euro Dedede’s Drum Dash Deluxe 6,99 Euro Liberation Maiden 7,99 Euro Dillon’s Rolling Western 9,99 Euro Jake Hunter Detective Story: Ghost of the Dusk 39,99 Euro BoxBoy! 4,99 Euro Pullbox / Pushmo 5,99 Euro Pocket Card Jockey 6,99 Euro Attack of the Friday Monsters! 7,99 Euro HarmoKnight 14,99 Euro Sakura Samurai: Art of the Sword 6,99 Euro Kersploosh! 2,99 Euro Weapon Shop de Omasse 7,99 Euro

Wii U

Spiel Preis Dr. Luigi 14,99 Euro Pokémon Rumble U 14,99 Euro NES Remix 9,99 Euro NES Remix 2 9,99 Euro Pullbox World / Pushmo World 9,99 Euro

Auch erwähnenswert ist Yo-Kai Watch 3. Das ist in seiner physischen Version nämlich so selten, dass ihr es aus zweiter Hand nur noch für knapp 200 Euro bekommt. Wer also noch in den Genuss des Monster-Sammel-Spiels kommen will, sollte sich die digitale Fassung für knapp 40,00 Euro sichern.

Eine absolute Empfehlung für Strategie-Fans ist außerdem Fire Emblem: Awakening. Dieses kostet digital knapp 45,00 Euro und wird in zweiter Hand zu ähnlichen Preisen verkauft. Ob es nach der Schließung des eShops bei diesem angemessenen Preis bleibt, ist unklar.

All diese und weitere Spiele sind derzeit noch im Nintendo eShop der beiden Konsolen zu kaufen, im ab dem 27. März 2023 aber nicht mehr. Wenn euch eines davon interessiert, solltet ihr also nicht zu lange mit dem Kauf warten. Bisher gibt es für die aufgezählten Spiele nämlich noch keine Portierungen für die Nintendo Switch. (Quelle: Reddit / il_Diota)

Wenn ihr schon mal im Nintendo eShop des 3DS vorbeischneit, lohnt sich auch ein Blick auf diese Spiele: