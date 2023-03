EA im Schwitzkasten: Sims-Alternative zeigt offene Welt und Dialogoptionen

Life By You: Ankündigungstrailer

EA wird eingeheizt. In einem neuen Livestream von Paradox Interactive werden einige der wichtigsten Features von Life By You vorgestellt. Die Sims-Konkurrenz soll unter anderem über eine offen begehbare Welt verfügen und Dialogoptionen bieten.

Life By You bietet Open World und Gespräche

Mit Life By You erwartet Sims-Fans eine brandneue Lebenssimulation, die anscheinend vieles anders angeht als EA und Maxis. Nachdem erst vor Kurzem bekannt wurde, dass ein ehemaliger Produzent von Die Sims am Spiel arbeitet, zeigt Paradox Tectonic nun erstes Gameplay und enthüllt dabei eine Reihe interessanter Features. (Quelle: spieletipps)

Eine der größten Überraschungen: Life By You soll Spielenden eine komplett offene Welt bieten. Das heißt, dass es, im Gegensatz zu Die Sims 4, nicht zu nervigen Ladezeiten kommen wird, wenn eure Charaktere von A nach B gehen. Die offene Welt werden eure Spielfiguren zu Fuß, auf dem Fahrrad, mit dem Skateboard, Motoroller oder mit dem Auto erkunden können.

Die Welt soll außerdem einige Nebenaufgaben für euch bereithalten und nach euren Wünschen modifizierbar sein. Außerdem interessant: Ihr sollt jederzeit zwischen den Charakteren zum Steuern hin und her wechseln können.

Ein weiterer drastischer Unterschied zu Die Sims bezieht sich auf die Sprache und die Interaktionen eurer Charaktere. So soll in Life By You echte Sprache zum Einsatz kommen, statt Kauderwelsch-Simmlisch. In Dialogen zwischen Charakteren wird euch dann sogar die freie Wahl gegeben aus verschiedenen Dialogoptionen zu wählen.

Allgemein soll es auch mehr Optionen zur Customization geben. Neben Tools, die einfaches Modding zulassen, bietet das Spiel euch für Möbel mehrere Materialien und ein Farbrad, wodurch ihr individuelle Looks kreieren könnt.

Life By You soll am 12. September in den Early Access kommen. Wie sich das Spiel ab dann entwickelt, hängt unter anderem von den Spielerreaktionen ab.

Fans wollen EA eins auswischen

Stand jetzt zeigen sich Sims-Fans teilweise wirklich begeistert. Die folgende TikTokerin lobt zum Beispiel die Features des Spiels, kritisiert gegen Ende aber die Grafik:

In den Kommentaren meinen einige, dass Life By You alle Fehler von Die Sims 4 zu beheben scheint. Andere stimmen jedoch zu, was den Look des Spiels angeht und meinen, es sei nicht ganz ihr bevorzugter Stil. Wiederum andere schreiben das Spiel wirke zu komplex. Unterm Strich wollen sich aber trotzdem viele das Spiel holen.

Warum? Zum einen, weil die Features sie überzeugen, zum anderen aber auch um EA in die Mangel zu nehmen. Viele Fans sind nämlich der Meinung, dass EA Konkurrenz braucht, um selbst in die Gänge zu kommen, was Features angeht – und natürlich um die Preispolitik konsumentenfreundlicher zu gestalten. Es bleibt abzuwarten ob Life By You den Hoffnungen der Community gerecht werden kann.