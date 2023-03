KI auf dem Vormarsch: Ubisoft macht Spielern Angst

Ubisoft muss sich online aktuell großer Kritik stellen. (Bildquelle: Ubisoft)

Ubisoft macht sich wieder unbeliebt bei der Community. Dieses Mal geht es aber nicht um das Gameplay, NFTs oder Probleme am Arbeitsplatz – wobei viele befürchten, dass dies eine Konsequenz sein könnte. Die Rede ist vielmehr von einer KI, die Autoren beim Schreiben von Dalogen helfen soll.

Ubisoft lässt KI bald Dialoge schreiben

Das Thema Künstliche Intelligenz macht vor kaum einer kreativen Branche Halt. Nun bedient sich auch die Videospiellandschaft an sogenannten Machine Learning Tools – allen voran Ubisoft.

In einem kürzlich veröffentlichten Video verkündet das Unternehmen stolz, dass eine hauseigene KI namens Ghostwriter in Entwicklung sei. Diese soll dazu in der Lage sein Dialoge für NPCs zu schreiben. Damit soll Autoren und Autorinnen geholfen werden, denn die KI soll somit eine Basis bieten, auf der Ubisofts Mitarbeiter dann aufbauen sollen.

Schaut euch hier Ubisofts Video zur Ghostwriter-KI an:

Die Technologie soll anscheinend in erster Linie für Hintergrundcharaktere angewendet werden, die miteinander reden und Geräusche machen, während Spielende durch die Welt streifen. Durch die KI sollen sich Ubisoft-Angestellte besser auf die wichtigen Cutscenes und das allgemeine Storywriting konzentrieren.

So positiv das Ganze klingt, so gibt es trotzdem Bedenken in der Community.

Ubisoft gegen das Internet

Unter dem YouTube-Video kritisieren einige, dass Dialoge von einer KI seelenlos klingen würden. Andere äußern schon jetzt Mitleid für Entwickler und Entwicklerinnen, die dadurch eventuell ihren Job verlieren könnten. (Quelle: YouTube/Ubisoft)

„Welch eine wunderbare Art um eure Spielwelten roboterhaft und seelenlos wirken zu lassen.“ (YouTube-Nutzer Boo-gt8gg)

„Ubisoft übertrifft sich in der einzigen Sache, in der sie nicht schlecht sind: schlechte Entscheidungen treffen. Herzlichen Glückwunsch!“ (YouTube-Nutzer WWThomahawkWW)

„Mit anderen Worten, wir ersetzen langsam fleißige Menschen durch eine KI, die zufällig Dialoge generiert.“ (YouTube-Nutzer redreploid1713)

Positive Kommentare sucht man vergebens. Die Community scheint also eine klare Meinung zu Ubisofts KI-Ankündigung zu haben – zumindest der Teil der Community, der sich online zu Wort meldet.

Trotzdem scheint der KI-Zug weiterhin Fahrt aufzunehmen. Es bleibt abzuwarten, ob und wann Tools wie Ghostwriter beim Schreiben von Videospielen salonfähig werden.