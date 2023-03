Diablo 4: Blizzard gibt wichtige Warnung für die Open Beta aus

Zur Open Beta von Diablo 4 erwartet Blizzard jede Menge Spieler. (Bild: Blizzard)

Heute ist es endlich so weit, die Open Beta für Diablo 4 startet. Schon in der Closed Beta sorgte der Andrang an Spielern für Warteschlangen. Nichts, was erfahrene Blizzard-Fans nicht gewohnt sind. Für das kommende Testwochenende werden noch mehr Spieler erwartet, weswegen Blizzard eine Warnung ausgibt. Stellt euch also auf Fehler und Warteschlangen ein.

Diablo 4: Schon in der Closed Beta war richtig viel los

Wer einen Promo-Key oder Diablo 4 vorbestellt hat, durfte bereits am vergangenen Wochenende Sanktuario erneut betreten. Es gab Fehlermeldungen, Verbindungsabbrüche und Warteschlangen von ein bis zwei Stunden. Gestandene Blizzard-Fans haben ehrlicherweise schon weitaus Schlimmeres erlebt.

Diablo IV | Offene Beta Gameplay-Trailer

Es wurde eifrig gelootet und gelevelt, weswegen Blizzard auch verkünden konnte, dass über eine Million Spieler sich das süße Transmog mit dem Wolfswelpen sichern konnten. Dafür musstet ihr in der Beta mit einem Charakter Level 20 erreichen.

Da es bei der Open Beta keine Zutrittsbeschränkungen gibt, dürfte der Andrang noch größer werden. Das weiß auch Blizzard.

Diablo 4: Blizzard warnt vor Problemen bei der Open Beta

Blizzards Community-Manager Adam Fletcher erklärt im offiziellen Forum, dass besonders am Freitag mit langen Wartezeiten zu rechnen sei. Gerade in Europa zählt der Freitagabend zu den Stoßzeiten und es dürfte besonders viel los sein. Fletcher erklärt, dass bereits am vergangenen Wochenende viele wichtige Daten gesammelt werden konnten, doch auch der Stresstest der Open Beta soll wichtige Erkenntnisse für den Release bringen. (Quelle: Blizzard).

Es kann gut sein, dass die Server zwischendurch offline gehen, damit Blizzard akute Probleme beheben kann. Grundsätzlich möchte Blizzard einfach nur klarmachen: „Es ist eine Beta und es wird nicht alles funktionieren, seid darauf gefasst.“

Eine Sache missfällt mir deutlich an Diablo 4:

Wer Zugang zur Closed Beta hatte, wird sicher trotzdem auch dieses Wochenende dabei sein, da dieses Mal alle fünf Klassen zur Verfügung stehen. Los geht es heute Abend um 17:00 Uhr, die Beta endet am 27. März 2023 um 21:00 Uhr.