Steam-Rausschmiss: Gefeierter Fantasy-Hit wird vor die Tür gesetzt

Dark and Darker sollte eigentlich im April 2023 in den Early Access gehen, das Fantasy-Extraction-Game mit PvP-Elementen war sehr beliebt und konnte auch auf Twitch für Aufsehen sorgen. Nun ist das Spiel bei Steam nicht mehr zu finden, Grund dafür sind Plagiatsvorwürfe durch ein anderes Studio.

Dark and Darker fliegt bei Steam raus

Dark and Darker ist Extraction-Game vom Indie-Studio Ironmace. Das „Fantasy-Tarkov“ konnte in den ersten Testphasen viele Spieler überzeugen. Die Fans freuten sich schon auf den für April 2023 angekündigten Early-Access-Start, doch der fällt nun ins Wasser.

Auf Steam ist das Spiel seit kurzem nicht mehr zu finden, Betreiber Valve hat damit auf einen Urheberrechtsanspruch von Publisher Nexon reagiert. Kurz zum Hintergrund: Einige Entwickler von Ironmace waren zuvor beim südkoreanischen Publisher und Entwickler Nexon angestellt. Laut Nexon wurden bei Dark and Darker von Ironmace Code und Assets eines Projektes verwendet, die besagte Entwickler im Vorfeld bei Nexon bearbeitet hatten. Der Publisher sieht darin eine Urheberrechtsverletzung und geht gegen Ironmace vor.

In einem längeren Post im Subreddit von Dark and Darker stellt Ironmace die jüngsten Geschehnisse aus ihrer Sicht dar und versichert, dass die Ähnlichkeiten nur dadurch zustande kommen, dass Dark and Darker und das Nexon-Spiel dasselbe Genre bedienen. (Quelle: Reddit). Das Nexon-Spiel mit dem Arbeitstitel „P3“ wurde übrigens bereits 2021 eingestellt. Nexon hält an den Anschuldigungen fest und hat auch an Valve eine konkrete Beweisführung geschickt. (Quelle: Nexon).

Für den Moment ist Dark and Darker von Steam verschwunden, ein Umstand, der für Wut bei den Fans sorgt.

Review-Bombing für Nexon-Spiel

Die Community von Dark and Darker lässt ihre Wut aktuell an einem Spiel von Nexon aus. Das 2D-MMO MapleStory wird mit negativen Reviews geflutet, die größtenteils Nexon attackieren. Nexon soll „Dark and Darker in Ruhe lassen“ und muss sich den Vorwurf „gierig und egoistisch zu sein“ anhören.

Die Zukunft von Dark and Darker ist erstmal ungewiss, Ironmace dürfte angesichts der hohen Popularität an einer schnellen Einigung interessiert sein, um den anstehenden Early-Access-Start anzugehen und das Momentum von Dark and Darker nicht zu verlieren.