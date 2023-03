Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo zeigt endlich erstes Gameplay

Links nächstes Abenteuer steht ihm kurz bevor. (Bildquelle: Nintendo)

Nintendo kündigt überraschend eine Präsentation zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom an. Fans der Zelda-Reihe dürfen sich auf einen ersten richtigen Blick aufs Gameplay freuen. Mehr Infos dazu wann und wo ihr den Stream sehen könnt, gibt's hier.

Nintendo zeigt heute erstes Zelda-Gameplay

Lange müssen Zelda-Fans nicht mehr warten: Tears of the Kingdom soll immerhin in weniger als zwei Monaten erscheinen. Trotzdem ist beim Nachfolger zu Breath of the Wild noch wenig über das Gameplay bekannt.

Nun will Nintendo aber sein Schweigen brechen. Heute, am 28. März 2023, um 16:00 Uhr soll niemand Geringeres als Zelda-Produzent Eiji Aonuma mehr zum Gameplay preisgeben. Fans dürfen mit einer Präsentation von knapp 10 Minuten rechnen. Ausgestrahlt wird diese auf den offiziellen YouTube-Kanälen von Nintendo.

Weitere Informationen zur Präsentation sind noch nicht bekannt. Auch Spekulationen darüber, was Fans inhaltlich von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erwarten können, beruhen bisher vor allem auf Trailern.

Der neueste Trailer wurde im Februar gezeigt und zeigt verschiedene Fahrzeuge, die Link steuern kann. Schaut euch das Video gleich hier noch einmal an: