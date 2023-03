Zelda: Tears of the Kingdom – Gameplay-Video zeigt Fähigkeit, die alles verändert

Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo zeigt 10 Minuten Gameplay

Nintendo hat über 10 Minuten Gameplay aus dem kommenden Switch-Hit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gezeigt und stellte dabei auch die neuen Fähigkeiten vor. Eine davon dürfte das Spiel komplett umkrempeln. Das komplette Video könnt ihr euch direkt oben anschauen.

Update vom 28. März 2023 um 16:40 Uhr:

Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Nintendo hat pünktlich um 16 Uhr ein neues Video auf seinen YouTube-Kanälen hochgeladen, welches über 10 Minuten neues Gameplay zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zeigt und vor allem die neuen Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellt. Diese Skills stehen Link im neuen Teil zusätzlich zur Verfügung:

Zeitumkehr: Die Fähigkeit erlaubt es euch, die Bewegung eines Objekts rückwärts ablaufen zu lassen. Im Video nutzt Link sie, um sich auf einem großen Steinblock zu postieren, der aus dem Himmel auf die Erde gefallen ist. Durch die Rückspulfunktion kann sich Link in ungeahnte Höhen begeben und sich mit Hilfe des Paragleiters auch auf die Himmelsinseln gelangen.

Ultra-Hand: Die Ultrahand ist quasi eine verbesserte Art des Magnet-Moduls aus dem Vorgänger. Die Fähigkeit kann anscheinend genutzt werden, um alle Arten von Objekten zu bewegen und sie sogar miteinander zu verbinden. Im Video nutzt Link die Fähigkeit, um sich aus ein paar Holzstämmen ein Floß zusammenzubauen und dieses sogar mit ein paar Ventilatoren zu motorisieren.

Deckensprung: Diese Fähigkeit erlaubt es euch, wie ein Geist durch Decken zu fliegen auf direkt auf die Oberseite zu gelangen. Im Video nutzt Link die Fähigkeit unter anderem inmitten einer kleinen Höhle, um damit auf den Gipfel eines Berges zu gelangen.

Synthese: Diese Fähigkeit erlaubt es euch, unterschiedliche Objekte miteinander zu einem komplett neuen zu verschmelzen. Im Video nutzt Link diese Fähigkeit unter anderem, um einen trockenen Zweig mit einem herumliegenden Felsen zu verbinden und sich somit einen Hammer herzustellen, der nicht nur deutlich mehr Schaden anrichtet, sondern auch widerstandsfähiger ist.

Vor allem die letzte Fähigkeit dürfte das Gameplay von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im direkten Vergleich zum Vorgänger Breath of the Wild komplett verändern. Denn schon aus dem gezeigten Material wird klar: Die Anzahl an unterschiedlichen Kombination erscheint beinahe grenzenlos zu sein. Pfeile können mit den passenden Gegenständen mit Elementarschäden versehen, Speere verlängert und Schilde mit Spezialfunktionen ausgestattet werden. Jedes Item scheint eigene Vorteile zu bieten, sodass sich ein Blick ins eigene Inventar und in die nähere Umgebung lohnen kann, um eine schier ausweglose Situation vielleicht doch noch herumzureißen.

Übrigens: Auch die Gegner können von dieser Fähigkeit Gebrauch machen, sodass sich auch die Kämpfe deutlich abwechslungsreicher spielen dürften.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint voraussichtlich am 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch.

Originalartikel:

Nintendo zeigt heute erstes Zelda-Gameplay

Lange müssen Zelda-Fans nicht mehr warten: Tears of the Kingdom soll immerhin in weniger als zwei Monaten erscheinen. Trotzdem ist beim Nachfolger zu Breath of the Wild noch wenig über das Gameplay bekannt.

Nun will Nintendo aber sein Schweigen brechen. Heute, am 28. März 2023, um 16:00 Uhr soll niemand Geringeres als Zelda-Produzent Eiji Aonuma mehr zum Gameplay preisgeben. Fans dürfen mit einer Präsentation von knapp 10 Minuten rechnen. Ausgestrahlt wird diese auf den offiziellen YouTube-Kanälen von Nintendo.

Weitere Informationen zur Präsentation sind noch nicht bekannt. Auch Spekulationen darüber, was Fans inhaltlich von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erwarten können, beruhen bisher vor allem auf Trailern.

Der neueste Trailer wurde im Februar gezeigt und zeigt verschiedene Fahrzeuge, die Link steuern kann. Schaut euch das Video gleich hier noch einmal an: