Steam macht's besser als Nintendo: Bald könnt ihr Wii – und Gamecube-Spiele zocken

Nintendo-Spiele auf Steam? Das soll bald möglich sein! (Bildquelle: Nintendo, Valve)

Steam kommt Nintendo zuvor. Schon bald soll ein beliebter Emulator auf die Valve-Plattform kommen, der unter anderem das Spielen von Wii - und Gamecube-Games ermöglicht. Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Dolphin Emulator kommt zu Steam

Wii - und Gamecube-Spiele – Nintendo hat es nach sechs Jahren Switch noch nicht geschafft Emulatoren für die beliebten Konsolen anzubieten. Nun könnte gerade Steam dem Unternehmen zuvorkommen.

So kündigen die Macher des beliebten Dolphin Emulators nun an, dass sie ihr Projekt auf Steam veröffentlichen wollen. Das soll das Spielen alter Nintendo-Klassiker, wie zum Beispiel Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda: The Wind Waker und Twilight Princess, in besserer Grafik ermöglichen.

Noch dieses Jahr soll der Dolphin Emulator in die Early Access starten. Auf der offiziellen Dolphin-Webseite schreibt das Team:

„Wir freuen uns, der Welt endlich von unserem Experiment erzählen zu können. Dies war das Produkt vieler Monate Arbeit, und wir freuen uns darauf, es bald in die Hände der Nutzer zu geben!“ (Quelle: Dolphin Emulator)

Ob Nintendo sich darüber freut, dass Steam-Nutzer ihre alten Spiele bald auf Steam zocken können – und das auch noch in besserer Grafik – bleibt jedoch anzuzweifeln.

Könnte es Probleme mit Nintendo geben?

Illegal ist das Anbieten und Nutzen von Emulatoren per se zumindest nicht, solange die Nutzer die originale Software besitzen, die sie über den Emulator spielen. Auch die Entwickler des Dolphin-Emulators schreiben auf ihrer Steam-Seite:

„In dieser Software sind keine Spiele enthalten. Sie müssen eine Originalkopie des Spiels besitzen, das Sie mit Dolphin verwenden möchten.“

Warum dann trotzdem einen Emulator nutzen?

Wer alte Spiele zu Hause stehen hat, aber keine passende Konsole dazu, der kann einfach auf Emulatoren auf dem PC zurückgreifen.

Der Dolphin Emulator ist außerdem ein Open-Source-Projekt, das schon seit 15 Jahren in der Mache ist. Neben verbesserter Grafik können sich Nintendo-Spieler dadurch auf fangemachte Mods freuen, die die Klassiker inhaltlich erweitern. Der Emulator lohnt sich also auch, wenn ihr ganz legal Spiele spielt, die ihr bereits in eurer Sammlung habt.

Super Mario Galaxy und sein Nachfolger gelten bis heute als zwei der besten Mario-Spiele aller Zeiten. So sah das Ganze damals aus: