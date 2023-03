Gewinnspiel: Holt euch eine PlayStation 5

19. November 2020: Die Gaming-Welt fiebert dem Release der damals nagelneuen PlayStation 5 entgegen. Und tatsächlich kamen einige Personen auch pünktlich zum Start in den Genuss der groß angekündigten Next Generation. Jedoch längst nicht so viele, wie es eigentlich wünschenswert gewesen wäre. Doch damit soll nun endgültig Schluss sein.

Es ist kein Geheimnis: Die PlayStation 5 war zum offiziellen Start vor zweieinhalb Jahren nur sehr schwer zu bekommen. Die Pandemie hat die Produktion beeinträchtigt, die Auswirkungen der Chip-Krise war auch im Unterhaltungssektor deutlich spürbar und obendrauf haben sich Skalper mithilfe von Bots sehr schnell die wenigen verfügbaren Konsolen gekrallt, sobald sie auf den Markt kamen. Normalverbraucher hatten kaum eine Chance und sahen sich auf diversen Auktionsplattformen horrenden und gänzlich überzogenen Preisen gegenüber.

Insgesamt also kein schönes Szenario für all die Gamer, die sich schon so sehr darauf gefreut haben, endlich mit der jüngsten Generation der erfolgreichen Hardware in neue Spiele, neue Welten und neue Abenteuer zu stürzen. Aber diese Zeit soll nun endgültig vorbei sein.

Denn jetzt kann die PlayStation 5 regulär bei teilnehmenden Partnern im Handel erworben werden. Die Verfügbarkeit kann natürlich variieren, aber der große Engpass gehört nun wohl der Vergangenheit an. In Deutschland ist die Konsole außerdem über direct.playstation.com erhältlich. Schaut euch gerne mal da um! Es gibt auch attraktive Bundles mit God of War: Ragnarök, sowohl als Disc-, als auch als Digital Edition.

Jetzt kommt aber der Oberhammer: Zur Feier des Relaunchs hat uns Sony eine PlayStation 5 Digital Edition zur Verlosung zur Verfügung gestellt. Wollt ihr die haben? Sicher wollt ihr die haben. Schreiten wir zur Tat ...

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Wir wollen diesmal ein klein wenig von unserer gewohnten Schiene abweichen. Keine kniffligen Rätsel, keine absichtlich irreführenden Gewinnspielaufgaben, dennoch aber eine ganz simple Frage:

Wenn ihr einen PlayStation 5 gewinnt, welches Spiel würdet ihr als erstes darauf spielen wollen?

Ein kleiner Blick auf die PS5-Familie mit Zubehör. Bild: Sony

Wenn ihr soweit seid, schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "PS5".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Teilt uns in der Mail eure Versandadresse mit, sonst können wir euch den Gewinn nicht zustellen.

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Dienstag, der 4. April 2023 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird unter allen vollständigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!