Nach nur 6 Monaten: Konami killt neuestes Yu-Gi-Oh-Spiel

Die Fans sind nicht zurfrieden mit dem neuen Yu-Gi-Oh-Spiel. (Bild: Konami)

Yu-Gi-Oh! Cross Duel hatte einen schweren Start und konnte Fans nie zu 100 Prozent von sich überzeugen. Nun zieht Publisher Konami entsprechende Konsequenzen und verkündet das vorzeitige Ende des Kartenspiels.

Server von Yu-Gi-Oh! Cross Duel werden abgeschaltet

Update vom 29. März 2023:

Konami hat angekündigt, dass die Server von Yu-Gi-Oh! Cross Duel nur noch bis zum 2. September 2023 laufen, danach ist das Kartenspiel praktisch tot. Bevor das passiert, wird es aber noch zwei Events und ein Balancing-Update geben.

Ursprüngliche Meldung vom 13. September 2022:

Der König der Spiele ist (mal wieder) zurück

An sich ist die Meldung über ein neues Yu-Gi-Oh-Game gar nicht so weltbewegend. Immerhin gibt es ja mit Yu-Gi-Oh! Duel Links und Yu-Gi-Oh! Master Duel bereits zwei beliebte Varianten des Kartenspiels im Google Play Store und auf Steam.

Yu-Gi-Oh! Cross Duel versucht aber etwas Neues und das kommt bei eingefleischten Fans gar nicht gut an. Das grundlegende Konzept klingt erstmal ziemlich interessant: Anstatt wie gewohnt 1 vs. 1 oder 2 vs. 2 zu spielen, gibt es in Cross Duel nun die Möglichkeit, dass vier Spieler gleichzeitig gegeneinander antreten.

So ein Free-for-All-Konzept gab es auch im Anime. Allerdings war das nur eine Ausnahme.

Die neuen Regeln sind ein Hauptgrund für die Unzufriedenheit der Fans. (Bild: Konami)

Neues Kartenspiel erhält viel Kritik

Das Konzept ist auch gar nicht das Problem. Vielmehr stören sich die Fans an den veränderten Regeln. So wurde unter anderem das Sterne-System ausgehebelt, sodass jedes Monster sofort gespielt werden kann.

Darüber hinaus haben die Monster nun Lebenspunkte, was ebenfalls für reichlich Unmut sorgt. Dadurch können selbst mächtige Monster wie der Weiße Drache mit Eiskaltem Blick schnell besiegt werden.

Zusätzlich gibt es in den User-Rezensionen zahlreiche Beschwerden über Pay2Win, die geringe Kartenauswahl und fehlenden Content für Singleplayer. Außerdem gibt es auch vereinzelt Berichte darüber, dass das Smartphone beim Spielen unnatürlich heiß werden kann.

Trotz der vielen negativen Rezensionen hält das Spiel aktuell einen soliden Score von 3,3 Sternen im Google Play Store. Für Publisher Konami dürfte das Spiel dennoch ein voller Erfolg sein. Innerhalb kürzester Zeit wurde Yu-Gi-Oh! Cross Duel mehr als 500.000 Mal heruntergeladen.

Am erfolgreichsten ist aber nach wie vor Yu-Gi-Oh! Duel Links mit mehr als 50 Millionen Downloads.