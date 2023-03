Park Beyond: Wer Freizeitparks liebt, kann sich auf diesen Hit freuen

Park Beyond: Gameplay-Trailer

Wir durften in eine frühe Version von Park Beyond hineinschauen, einem Simulationsspiel, in dem ihr eure kühnsten Achterbahnfantasien ausleben könnt. Ob sich das Management-Game von Bandai Namco genauso gut spielt, wie es sich anhört und für wen es geeignet ist, erfahrt ihr hier. Interessierte können außerdem schon bald an einer Closed Beta teilnehmen.

Release: 16. Juni 2023



Genre: Park-Management, Simulation



Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X|S



Multiplayer: Nein



Das haben wir gespielt: Zwei Missionen, Sandbox-Modus



Entwickler: Limbic Entertainment



Publisher: BANDAI NAMCO Entertainment Europe

Nehmt an der Closed Beta teil

Bevor Park Beyond am 16. Juni 2023 endlich das Licht der Welt erblickt, könnt ihr bereits in eine Closed Beta vom 9. bis 19. Mai hineinschnuppern. Das gilt allerdings nur für Spieler auf dem PC. Ihr könnt euch hier dafür registrieren:

Zur Beta von Park Beyond

Wenn ihr euch dazu entscheidet, die Simulation bei teilnehmenden Händlern vorzubestellen, winkt auch ein Vorbesteller-Bonus im Pac-Man-Style. Ihr erhaltet dabei exklusive Fahrgeschäfte, Shops, Animateure und mehr.

Hier seht ihr den Vorbesteller-Bonus im Detail. (Bild: Bandai Namco)

Wenn ihr die Closed Beta gespielt habt und vorbestellt, gibt es zusätzlich noch einen goldenen Skin für einen Achterbahnwagen oben drauf.

Neben der Standard-Variante könnt ihr aus drei weiteren Editionen von Park Beyond wählen. Die einzelnen Inhalte könnt ihr euch auf der Seite von Bandai Namco anschauen.

Achterbahnen bauen, Gastrobetriebe einrichten und anschließend das Erbrochene von Besuchern wegmachen – so wünschen wir uns ein gutes Park-Management-Spiel. Wie gut schneidet das kommende Park Beyond dabei ab? Kann es dem Freizeitpark-Games-Genre neues Leben einhauchen?

Wir hatten eine frühe Version vor uns, die aber schon sehr gut zeigt, wo die Reise hingehen soll.

Park Beyond nimmt euch mit auf eine wilde Achterbahnfahrt. Aber macht das Spaß? (Bildquelle: Bandai Namco)

Worum geht es in Park Beyond?

Klassischerweise baut ihr hier einen Freizeitpark, wie ihr es aus jüngerer Vergangenheit von Planet Coaster kennt oder wie es alte Veteranen von Rollercoaster Tycoon gewohnt sind.

Dabei ist sich Park Beyond des angestaubten Images bewusst und greift das auch explizit in seiner Story zum Game auf. Denn dort müsst ihr als frischer und hipper Designer langweiligen Freizeitattraktionen mit neuen Kniffen auf die Sprünge helfen.

Eine Kanone hier, ein fehlender Streckenabschnitt mit Sprung über einen Abgrund da – die Möglichkeiten zur Kreativität machen den Attraktionenbau aufregend.

Hier kommt auch ein Alleinstellungsmerkmal der Entwickler zum Tragen, die sogenannte Impossifikation. Damit können Fahrgeschäfte nachträglich verbessert und noch spektakulärer gemacht werden. Ist die Begeisterung in eurem Park hoch, verdient ihr euch diese Upgrades. So baut ihr zum Beispiel Riesenräder mit mehreren Rädern oder völlig abgedrehte Achterbahnen.

Park Beyond nimmt sich in seinem Auftritt also nicht zu ernst und auch mit Humor wird nicht gespart, so trefft ihr auf eine herrlich lockere Atmosphäre.

Solch abgefahrene Experimente gehören bei Park Beyond zum guten Ton. Zum Glück muss jede Achterbahn vor Eröffnung einen Test bestehen. (Bildquelle: Bandai Namco)

Wie spielt sich Park Beyond?

Die Bedienung wird in einem Tutorial ausreichend erklärt und geht zu großen Teilen flüssig von der Hand. Die Benutzerfreundlichkeit und Übersicht gehören bei Management-Spielen zum wichtigen Fundament, damit der Rest auch Spaß machen kann.

Und das macht er: Park Beyond liefert auflockernde Zwischensequenzen und lädt zum Träumen beim Bauen ein – da wird die Fantasie angeregt. Wir lernen im Story-Modus unterschiedliche Charaktere kennen, die unseren Weg begleiten und dem Aufbauspiel damit etwas mehr Tiefe geben.

Im Spiel könnt ihr euren Fokus selbstbestimmt wählen. Das heißt, ihr erhaltet in Dialogoptionen die Möglichkeit das Thema, die Zielgruppe und noch mehr vor dem Start eures Freizeitparks auszuwählen. Das wirkt besonders motivierend.

Zusätzlich kommt Park Beyond ohne großen Firlefanz aus. Kaum Mikromanagment, keine überladenen Menüs und auch die Ziele sind ziemlich klar definiert. Somit können auch Casual-Spieler schnell ins Spiel finden und müssen nicht Unmengen an Zeit in kleinste Justierungen stecken. Dennoch finden sich diverse Individualisierungsmöglichkeiten, die aber nie Muss sind und sich zudem in Grenzen halten.

Komfortfunktionen, wie die aus Planet Zoo bekannten Filter, helfen euch den Überblick über eure Parkaktivitäten zu behalten. Ist das Toilettenbedürfnis der Besucher gestillt? Gibt es genügend Bänke zum Sitzen? All das habt ihr damit schnell im Blick.

In den Info-Ansichten könnt ihr die verschiedenen Bedürfnisse eurer Besucher checken. Die farbliche Markierung macht die Orte deutlich an denen es Probleme gibt.

Bestimmte zufällige Ereignisse wie zum Beispiel Trends halten den Spielverlauf abwechslungsreich und geben euch noch mehr Sinnvolles zu tun. So quetscht ihr mit dem angesagten Kurkuma-Goldmilch-Latté noch mehr Geld aus euren Parkbesuchern raus – wenn ihr die Trends clever nutzt.

Was läuft nicht so gut?

Verbesserungsmöglichkeiten sind definitiv an der Benutzeroberfläche zu sehen – das geht ansehnlicher. Die Macher versicherten uns aber, dass diese und weitere Elemente noch nicht final sind.

Die Steuerung könnte noch immersiver gestaltet sein. Sobald man sie aber beherrscht, ist sie an der einen oder anderen Stelle, wie beispielsweise beim Achterbahnbau, höchstens hakelig. Auch einige Glitches sorgten für Belustigung, ein Anzeigefehler beim Bau einer Achterbahn sorgte am Ende aber auch für Frust.

Für wen ist Park Beyond geeignet?

Alte Hasen der Rollercoaster-Tycoon-Ära können sich hier auf einen spaßigen und herrlich leichten Ansatz für das Genre freuen und auch Menschen, die bei Simulationsspielen vor Überforderung sonst das Weite suchen, könnten hier einen seichten Einstieg finden.

Absolute Aufbau-Enthusiasten, die gerne viel Zeit in komplexe Systeme stecken, sind hier eher fehl am Platz oder einfach unterfordert.

