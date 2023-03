Pokémon: Das beste Spiel bekommt einen eigenen Klon

Alekon: Trailer für Nintendo Switch

Klone der Pokémon-Spiele sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Neu ist aber, dass sich kleinere Entwicklerstudios nun sogar an Pokémon-Spin-Offs orientieren. Wir präsentieren: eine Alternative Pokémon Snap.

Alekon will wie Pokémon Snap sein

Pokémon Snap ist eines der bekanntesten Spin-Offs der Pokémon-Reihe, ist aber bisher nicht wirklich bekannt dafür, viele Spiele mit seinem Gameplay inspiriert zu haben. Nun steht aber ein neues Switch-Spiel in den Startlöchern, das sich an genau diesem Spielprinzip orientiert.

In Alekon sollt ihr fantastische Kreaturen fotografieren können, ganz wie in Pokémon Snap. Auch hier fahrt ihr eine vorgegebene Strecke ab, dabei soll fünf Areale geben.

Anders jedoch als seine Vorlage, soll Alekon aber auch Minispiele und weitere Modi bieten, die euch die Kreaturen im Spiel näherbringen. Im Gegensatz zu Pokémon, kennt ihr die Tierchen aus Alekon immerhin noch nicht.

Das Spiel soll am 6. April 2023 auf der Nintendo Switch erscheinen, auf Steam heimst es aber bereits seit seinem dortigen Release im Jahr 2021 sehr positive Reviews ein. Mit mickrigen 60 Rezensionen scheint das Spiel aber auch auf dem PC bisher eher ein Geheimtipp zu sein.

Es bleibt abzuwarten, ob Alekon auf der Switch mehr Spielerinnen und Spieler erreichen und für sich begeistern kann. Auf der Switch soll das Spiel 15,99 Euro kosten, auf Steam bekommt ihr es für 13,29 Euro.

Warum New Pokémon Snap übrigens das beste Pokémon-Spiel, oder zumindest das beste Spin-Off, ist, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Immer mehr Pokémon-Klone

Natürlich wird sich aber vor allem an der Pokémon-Hauptreihe ein Beispiel genommen, weshalb immer mehr Klone dazu aufploppen. Erst kürzlich wurde so ein weiteres Monster-Sammel-Spiel angekündigt, das bald im Game Pass und auf Steam erscheinen soll: Cassette Beasts soll am 26. April erscheinen und sieht schon in seinem Trailer bezaubernd aus:

Ihr könnt nicht genug bekommen von Pokémon-Likes? Dann werdet ihr in der folgenden Bilderstrecke womöglich fündig: