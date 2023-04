Steam-Survival-Hit bekommt Remaster und verlangt von echten Fans 90 Euro

Ark 2 wird verschoben und das Remaster des ersten Teils kommt bei den Fans nicht gut an. (Bild: Wildcard Studios)

Die letzten Tage waren für Fans des Steam-Survival-Hits Ark: Survival Evolved eine echte Achterbahnfahrt. Zunächst wurde Ark 2 ins Jahr 2024 verschoben und das nach einem Trost anmutende Remaster des ersten Teils kommt mit einem gewaltigen Haken.

Ark 2 wird ins Jahr 2024 verschoben

Ark: Survival Evolved ist mit seinem Dinosaurier-Setting zu einem echten Survival-Hit auf Steam geworden. Acht Jahre nach (Early-Access-)Release kämpfen täglich noch immer etwa 70.000 Spieler ums Überleben. (Quelle: SteamDB). Der Nachfolger Ark 2 sollte eigentlich noch 2023 erscheinen, Entwickler Wildcard kündigte jedoch an, das Spiel auf Ende 2024 zu verschieben. (Quelle: Wildcard Studios).

Der Ankündigungs-Trailer zu Ark 2:

ARK 2 – offizieller Trailer

Ark Remaster soll Original ersetzen

Im Zuge der Verschiebung von Ark 2 kündigte Wildcard ein Remaster für den ersten Teil an. Das Spiel bekommt ein Upgrade dank Unreal Engine 5 und soll für PC, Xbox Series S|X und PS5 unter dem Namen Ark: Survival Ascended noch bis Ende August 2023 erscheinen. Grundsätzlich wäre ein Remaster für die Fans ein Grund zur Freude, doch leider hat das Ganze auch Nachteile.

Mit dem Erscheinen des Remaster werden die Server des Originals abgeschaltet. Das bedeutet, Ark: Survival Evolved kann dann nur noch auf privaten und Community-Servern gespielt werden. Wer das Remaster für PC (Steam) oder Xbox Series X|S kauft, kann dies nur im Bundle mit Ark 2 für den Preis von 50 Euro machen. Dieses Bundle existiert dann für ein Jahr ab dem Release des Remaster, im Anschluss können die Spiele dann separat gekauft werden.

PS5-Spieler können Ark: Survival Ascended direkt separat für 40 Euro kaufen. Plattformunabhängig müssen dann viele der DLC noch zusätzlich erworben werden. Diese erscheinen in zwei Paketen zu je 20 Euro und die einzelnen Inhalte erscheinen verteilt über die Jahre 2023 und 2024. Wer also aktuell Ark: Survival Evolved mit allen DLCs auf den offiziellen Servern spielt, muss dafür in Zukunft das Remaster plus DLCs für 90 Euro (PS5 80 Euro) kaufen und bis ins zweite Quartal 2024 warten. Für treue Spieler scheint es keinerlei Rabatt zu geben.

Die Community reagiert mit wenig Verständnis und macht ihrem Unmut im Subreddit Luft, wie an diesem Beispiel zu erkennen ist: