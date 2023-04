Lässt Nintendo das zu? Zelda-Fans veröffentlichen Ocarina of Time 2

Fans haben eine gigantische Romhack-Mod zu Ocarina of Time veröffentlicht. (Bildquelle: Nintendo / Jinnosuke9, Shoopey, Col0Korn)

Eines der beliebtesten Spiele der Zelda-Reihe hat von Fans ein Sequel erhalten, das euch zurück in das wundersame Land von Ocarina of Time entführen soll. Ob Nintendo das gefällt, ist natürlich eine andere Frage.

The Legend of Zelda: The Sealed Palace erobert die Herzen von Zelda-Fans

Während The Legend of Zelda: Tears of a Kingdom am Release-Horizont schwebt, haben drei besonders fleißige Zelda-Fans ein Sequel zu Ocarina of Time veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine Romhack-Mod, in der Inhalte von Zelda: Ocarina of Time verwendet wurden, um einen ganz neuen Zelda-Teil zu schnitzen.

The Legend of Zelda: The Sealed Palace heißt die riesige Mod von Jinnosuke9, Shoopey und Col0Korn – und sie soll in etwa so lang sein wie Ocarina of Time selbst. Das Retro-Feeling ist mit inbegriffen, denn The Sealed Palace spielt sich genauso und sieht genauso aus wie das 1998 veröffentlichte Ocarina of Time.

Mit fast 2000 Likes hat der Trailer zu The Sealed Palace Youtube erobert. Unter dem Video findet ihr außerdem den Link zur Mod

In The Sealed Palace tretet ihr in die Fußstapfen eines erwachsenen Links, der aus Schloss Hyrule entkommen und herausfinden muss, warum er überhaupt dort war. Im Spiel erwarten euch komplett neue Orte, wie etwa ein Winterdorf oder auch ein großes Höhlensystem im Untergrund.

The Legend of Zelda: Tears of a Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 und kann schon vorbestellt werden:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.04.2023 14:31 Uhr

Um The Legend of Zelda: The Sealed Palace zu spielen, braucht ihr allerdings die offizielle Rom von Ocarina of Time sowie einen N64-Emulator. Außerdem sollte jedem klar sein, dass Nintendo selbst hart gegen Modding vorgeht: Der Konzern hält nichts davon, dass Fans die Spiele verändern. Ganz im Gegensatz zu beinahe allen anderen Spieleentwicklern, die Modding teilweise sogar offen unterstützen.