Warcraft, Skyrim und mehr: 12 Games, die ihr über 1.000 Stunden lang gespielt habt

Diese 12 Spiele habt ihr über 1.000 Stunden lang gezockt.

Nur wenige Games schaffen es, euch 100 Stunden lang an den PC oder die Konsole zu binden – aber einige wenige halten euch sogar noch viel länger an der Stange. Wir haben euch gefragt, in welche Spiele ihr bereits mehr als 1.000 Stunden gesteckt habt – in dieser Bilderstrecke zeigen wir eure Antworten.

Minecraft und Skyrim: 12 Spiele für die Ewigkeit

Habt ihr auch dieses eine Spiel, zu dem ihr einfach immer wieder zurückkehren könnt? Diese eine Welt, die euch so lange gefesselt hat, dass sie zu einer Art zweitem Zuhause geworden ist? Ein solches Spiel kann euch über Jahre begleiten und unvergessliche Erlebnisse während durchgezockter Nächte liefern.

Es kann viele Gründe dafür geben, warum euch ein Spiel auch nach mehr als 1.000 Stunden nicht langweilig geworden ist. Vielleicht habt ihr dort neue Freunde gefunden, es gibt ständig neue Updates oder die Fans selbst halten das Spiel mit interessanten Mods am Leben. Wir haben euch nach Beispielen für diese perfekten Evergreens gefragt. Eure Antworten findet ihr in dieser Bilderstrecke:

Von Skyrim, über Minecraft bis World of Warcraft. Spiele mit praktisch unendlichem Wiederspielwert sind ihr Geld wirklich wert. Eure Antworten verraten die vielen Gründe, weswegen ein Spiel mehr als 1.000 Stunden lang spannend bleibt.