Zensur in Pokémon: 7 umstrittene Momente, die geschnitten wurden

Pokémon hat so einige Anpassungen hinter sich. (Bildquelle: Game Freak, Oleksii Liskonih)

Pokémon ist mittlerweile eine riesige Marke, die Serien, Filme, Spiele, Karten und Merchandise umfasst. Vieles davon musste im Laufe der Zeit jedoch angepasst werden, etwa weil das Original im Westen zu brutal oder unangebracht gewesen wäre, oder es sogar in Japan zu Verletzungen geführt hat. Erfahrt hier, was alles schon zensiert werden musste.

Pokémon: Diese Inhalte wurden zensiert

Brüste, Reisgerichte und Waffen: Pokémon hat in der Vergangenheit für einige Kontroversen gesorgt. Denn was in Japan normal ist, wird, vor allem in den USA, oftmals mit einem kritischen Auge betrachtet.

Welche Inhalte im Nachhinein herausgeschnitten oder abgeändert wurden, erfahrt ihr in der folgenden Bilderstrecke: