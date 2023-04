PS5-Store bekommt nützliches Feature, das längst überfällig ist

Die PS5 bekommt ein überaus nützliches Feature. (Bildquelle: GIGA Games)

Sony kündigt an, dass diese Woche ein neues Feature im PS5-Store auftauchen soll. Dieses soll potenziellen Kunden und Kundinnen mehr Details zu den Einstellungen eines Spiels geben und damit mehr Barrierefreiheit schaffen.

PS5 führt Barrierefreiheits-Tags ein

Ein eigentlich simpler, aber doch wichtiger Schritt: Sony will Spielerinnen und Spielern bald im PS5-Store darüber informieren, über welche Optionen ein Spiel verfügt. Die sogenannten Barrierefreiheits-Tags sollen noch diese Woche im PS5-Store ausgerollt werden. Das Feature soll Spiele für Menschen mit Behinderungen und anderen Einschränkungen zugänglicher machen.

Wie funktioniert's?

In einem Spiele-Hub auf PS5 können Nutzer und Nutzerinnen die Dreieck-Taste drücken. Unterstützt das ausgewählte Spiel Barrierefreiheits-Tags, ploppt das Menü dafür auf. Dieses zeigt dann die sechs Kategorien der Barrierefreiheit an: visuelle Barrierefreiheitsfunkionen, Audiofunktionen, Untertitel und Text, Steuerungsoptionen, Gameplay-Optionen und Optionen zur Online-Kommunikation.

Die Tags geben dann Aufschluss darüber, ob ein Spiel zum Beispiel große Texte, Farbalternativen, überspringbare Rätsel und verschiedene Schwierigkeitsoptionen anbietet. Das erspart Betroffenen enorm viel Recherchearbeit und inkludiert auch diejenigen, die beim Zocken von diversen Einschränkungen betroffen sind.

Leider fehlen bisher inhaltliche Barrierefreiheits-Tags, die zum Beispiel Trigger-Warnungen aussprechen.

Welche Spiele bieten die Funktion?

Der offizielle PlayStation-Blog listet einige Spiele auf, die über diese Funktion verfügen werden. Genannt werden unter anderem Death Stranding Director's Cut, God of War, God of War Ragnarök, Gran Turismo 7 und Ghost of Tsushima Director’s Cut.

Weitere Spiele sollen in Bälde folgen. Eigenen Angaben nach arbeitet Sony derzeit gemeinsam mit den Entwicklern diverser Spiele an einer Implementierung der Barrierefreiheits-Tags. (Quelle: PlayStation-Blog)

