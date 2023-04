Neues Super Mario in Arbeit: Nintendo spannt euch auf die Folter

Kommt bald schon ein Super Mario Odyssey 2? (Bildquelle: Nintendo)

Super Mario Odyssey war der letzte große Ausflug des Nintendo-Maskottchens – das ist nun schon über fünf, fast sechs, Jahre her. Kein Wunder also, dass Mario-Erschaffer Miyamoto sich immer wieder der Frage stellen muss, wann es etwas Neues gibt. Nun gibt er erstmals eine Antwort.

Wann kommt ein neues Mario-Spiel?

Shigeru Miyamoto bricht sein Schweigen und äußert sich endlich dazu, wann es ein neues Mario-Spiel geben wird – wenn auch nur vage. In einem Interview mit dem YouTube-Kanal von Variety wurde der Mario-Erfinder gefragt, wann Fans mit einem neuen Spiel der Super-Mario-Reihe rechnen können. Immerhin blühe die Franchise derzeit mit dem Themenpark in den Universal Studios und dem Release des Mario-Films komplett auf.

Auch gab es seit dem Release von Super Mario Odyssey im Jahr 2017 keine neuen Spiele der Hauptreihe mehr.

Die Frage beantwortet Miyamoto im Interview mit einem Lachen und einer knappen Antwort:

„Also ich kann nur sagen: Bitte freut euch auf kommende Nintendo Directs.“

Zumindest ist dies die Übersetzung der Untertitel auf YouTube. Wie VGC schreibt, sagt Miyamoto im Original des Weiteren, dass Nintendo Directs alle zwei bis drei Monate stattfinden.

Obwohl er also noch nichts vorwegnehmen darf, scheint er anzudeuten, dass Nintendo derzeit an etwas arbeitet, was schon in den kommenden Monaten präsentiert werden könnte.

Um welches Spiel könnte es sich dabei handeln?

Denkbar wäre, dass ein Sequel zu Super Mario Odyssey erscheint. Nach dem Erfolg des ersten Spiels und aufgrund der Tatsache, dass Nintendo aktuell bereits mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf der Sequel-Schiene unterwegs ist, wäre dies zumindest keine große Überraschung.

Das ganze Interview könnt ihr euch hier ansehen:

Worüber wird außerdem im Interview gesprochen?

Das gesamte Interview steckt voller interessanter Fakten für Nintendo-Fans und alle, die sich den Super Mario Bros. Film anschauen wollen. So redet Miyamoto zum Beispiel auch darüber, dass der Film es ihnen ermöglicht hat, ihre Version von Prinzessin Peach endlich darzustellen.

Demnach boten vor allem ältere Spiele der Reihe nicht genug Spielraum, um Peach eine größere Rolle zu geben als die, der Jungfrau in Nöten. Im Film konnten sie die Prinzessin jedoch als stark und mächtig zeigen, wie sie es schon immer sein sollte.

Seit dem 5. April 2023 läuft Der Super Mario Bros. Film in den deutschen Kinos. Schaut euch den Trailer gleich hier an: