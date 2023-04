Call of Duty: Activision quält Cheater wie Laborratten

In Call of Duty: Warzone 2 haben es Cheater nicht leicht – wenn sie entdeckt werden. (Bild: Activision)

Anders als die Versuchstiere haben die Cheater in Call of Duty: Warzone 2 und auch Modern Warfare 2 die kleinen Experimente verdient. In einem Update zum Anti-Cheat-System Ricochet erklärt Activision, mit welchen Mitteln sie Cheatern den Spaß verderben und was sie dabei lernen.

Call of Duty: Activision benutzt Cheater als Laborratten

In einem ausführlichen Blogpost gab Activision ein Update zum aktuellen Stand des Anti-Cheat-Systems Ricochet. Dabei wurden verschiedene Methoden vorgestellt, mit denen erkannte Cheater bestraft werden. Dadurch soll Cheatern er Spielspaß genommen werden, ein nützlicher Nebeneffekt ist die Tatsache, dass Cheater ein leichtes Ziel für alle anderen Spieler sind. Die Community darf sich also auch ein wenig rächen.

Das „Damage Shield“ ist bereits bekannt. Es verhindert, dass Cheater anderen Spielern Schaden zufügen können:

„Disarm“ nimmt den Cheatern einfach ihre Waffen und ihr Equipment weg:

Durch „Cloaking“ können Cheater die anderen Spieler nicht mehr sehen und sind so ein leichtes Ziel:

Das macht Activision allerdings nicht nur zum Spaß, denn laut dem Blogpost können dadurch wertvolle Daten über Cheater und ihr Verhalten gewonnen werden. Die Quälerei dient also auch zu Testzwecken. (Quelle: Activision).

Cheaten mit Hardware wird schwerer

Ricochet soll nun auch externe Geräte, die zum Cheaten genutzt werden, erkennen. Wer nun beispielsweise einen Cronus-Adapter nutzt, bekommt eine Warnung im Spiel und kann bei Nutzung eines Gerätes gebannt werden. Solche Adapter sind auch für Konsolen-Spieler eine Möglichkeit, um zu cheaten.

CoD weiß, wenn ihr euch daneben benehmt

Activision möchte neben dem Cheaten auch gegen anderweitig störendes Verhalten und die Nutzung von Exploits vorgehen. Wer sich unsportlich verhält oder einen Glitch zu seinem Vorteil nutzt, bekommt in Zukunft eine Ingame-Warnung. Wer sich weiterhin nicht benehmen kann, muss mit Strafen rechnen. Dazu gehören der Ausschluss von bestimmten Spiel-Features, aber auch das Zurücksetzen des Spielfortschritts.

Zwar sind die Erfolge und Weiterentwicklung von Ricochet eine gute Nachricht für die Community, doch hat die zurzeit ganz andere Probleme mit Warzone 2.