4 Gratis-Items für Disney Dreamlight Valley: Das müsst ihr dafür tun

Ihr könnt euch kleine Geschenke für Disney Dreamlight Valley sichern. (Bild: Gameloft)

Das April-Update bahnt sich seinen Weg in Disney Dreamlight Valley und die Entwickler von Gameloft haben noch eine kleine Überraschung für euch in petto. Ihr könnt euch Gratis-Ingame-Inhalte verdienen, wenn ihr bestimmte Streams auf Twitch schaut. Wir geben euch alle nötigen Infos.

Twitch-Drops für Disney Dreamlight Valley

Ab dem 5. April wird das nächste große Update für Disney Dreamlight Valley ausgespielt. Großes Highlight ist die heiß erwartete Ankunft von Simba und Nala aus Der König der Löwen.

Doch das ist nicht das Einzige, was die Entwickler von Gameloft den Spielenden bescheren. Im Zuge des Updates findet auch eine Promo-Aktion in Form der ersten Twitch-Drops für Disney Dreamlight Valley statt (Quelle: Disney Dreamlight Valley).

Ihr könnt euch dabei gleich vier Gratis-Items verdienen, die euer Gaming-Zimmer im Tal um einiges stylischer machen werden. Folgende Gegenstände gibt’s:

Haarband mit Gaming-Micky-Maus-Ohren (15 Minuten Stream schauen)

Gaming-Stuhl (30 Minuten Stream schauen)

Gaming-Laptop (45 Minuten Stream schauen)

Gemütlicher Gaming-Hoodie (60 Minuten Stream schauen)

Ihr müsst mindestens 150 Minuten Streams schauen, um alle vier Twitch-Drops von Disney Dreamlight Valley zu bekommen. (Bild: Gameloft)

Das müsst ihr für die kostenlosen Items tun

Um euch die Items zu ergattern, müsst ihr vom 5. bis 12. April einen der teilnehmenden Streams auf Twitch schauen. Unter den deutschsprachigen Creatorn ist es zum Beispiel Gnu. Schaut euch mal am besten die gesamte Liste an qualifizierten Streamern und Streamerinnen an.

Wichtig: Bevor ihr aber fröhlich zuschaut, solltet ihr sicherstellen, dass euer Twitch-Account mit eurem Konto bei Disney Dreamlight Valley verknüpft ist. Das könnt ihr auf der offiziellen Webseite vornehmen. Wählt bei der Verknüpfung die Plattform aus, auf der ihr Disney Dreamlight Valley tatsächlich spielt.

Wenn eure Accounts verbunden sind und ihr bei einem qualifizierten Twitch-Stream zuschaut, erhaltet ihr die Belohnung anschließend per Twitch-Benachrichtigung. Ihr könnt auch in eurem Twitch-Drops-Inventar vorbeischauen – da sind alle aufgelistet. Holt euch eure Belohnung ab und löst sie zum Schluss noch an eurem Briefkasten in Disney Dreamlight Valley ein.