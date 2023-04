Kostenloser Steam-Hit: Spieler lieben Remake eines Simulations-Klassikers

Der Steam-Liebling OpenTTD basiert auf einem 28 Jahre alten Klassiker. (Bild: OpenTTD, Valve)

Auf Steam gibt es seit 2021 ein Open-Source-Remake des beliebten Simulations-Klassikers Transport Tycoon Deluxe. OpenTTD gibt es kostenlos auf Steam und kann jede Menge positive Rezensionen vorweisen. Ein echter Tipp für Fans von Aufbau- und Managementspielen.

Lust auf eine Aufbau-Simulation im Retro-Look?

Die Wirtschaftssimulation Transport Tycoon Deluxe von Chris Sawyer hat 1995 viele Genre-Fans glücklich gemacht. Seit 2004 besteht ein um etliche Neuerungen erweiterter Nachbau dieses Strategie-Klassikers. Und seit 2021 ist das Spiel sogar auf Steam verfügbar.

OpenTTD OpenTTD

Und das komplett kostenlos! In der Simulation ist es euer Job, Passagiere und Fracht auf verschiedenen Transportwegen von A nach B zu bringen. Mal per Zug, mal per Flugzeug oder auch per Schiff auf dem Seeweg.

Dafür müsst ihr die passende Infrastruktur erschaffen und Produktionsketten aufrechterhalten. Seht zu wie Industrien auf den prozedural erzeugten Karten wachsen, haltet beim Fortschritt der Technologie mit und verbindet Städte.

Ihr könnt euch sogar mit Freunden zusammenschließen, um ein riesiges Netzwerk zu erschaffen. Schaut euch hier den Trailer von OpenTTD an:

OpenTTD: Trailer Abonniere uns

auf YouTube

Was halten Steam-Spieler von OpenTTD?

Die kostenlos spielbare Wirtschaftssimulation hat viele Fans und eine überaus erfreuliche Wertung auf Steam. Insgesamt haben 96 Prozent der Spielenden OpenTTD eine positive Rezension hinterlassen. Viele loben den schnörkellosen Spielspaß und ziehen den uralten Klassiker so manchem neuen Release vor.

Wer Spiele wie RollerCoaster Tycoon, Sim City oder andere Aufbau- sowie Managementspiele genießt, wird laut der Fans seine helle Freude mit OpenTTD haben.

Einzig und allein das fehlende Tutorial könnte den Einstieg etwas erschweren. Sobald ihr aber die Grundmechaniken verstanden habt, werdet ihr mit einem einnehmendem Spielspaß belohnt.

Ihr wollt jetzt noch weitere Strategie-Meilensteine ausprobieren? Hier haben wir eine Must-Play-Auswahl für euch: