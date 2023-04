Minecraft auf der Kinoleinwand: Starttermin für den Film steht endlich fest

Warner Bros. hat endlich einen neuen Starttermin für den Minecraft-Film ins Auge gefasst. (Bild: Mojang)

Nachdem es lange still um den Minecraft-Film war, meldet sich Warner Bros. jetzt mit einem freudigen Lebenszeichen zurück. Das Klötzchen-Abenteuer hat nämlich einen neuen offiziellen Starttermin.

Release-Termin für den Minecraft-Film steht endlich fest

Seit gefühlten Äonen befindet sich ein Live-Action-Film zum beliebten Minecraft-Universum in der Mache. Jetzt endlich soll der Starttermin stehen: Am 4. April 2025 soll es soweit sein (Quelle: Deadline).

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Release-Termin für den Streifen angesetzt wurde. Seit 2014 bekannt wurde, dass sich Warner Bros. die Filmrechte gesichert hatte, gab es immer wieder Meldungen zum Stand des Films und sogar einen erstmaligen Starttermin, der für 2019 angesetzt war. Daraus wurde bekanntlich nichts.

Seitdem steckt das Projekt in der Produktionshölle. Die globale Pandemie und höhere Prioritäten anderer Filme, haben immer wieder zu Schwierigkeiten geführt. Mehrmalige Wechsel der Regie und Drehbuchautoren kamen auch hinzu.

Viel ist weiterhin nicht über den Film bekannt

Trotz des neuen Release-Termins ist immer noch sehr wenig über den Live-Action-Film bekannt. Zuletzt machte er im Jahr 2022 mit der Besetzung von Aquaman-Star Jason Momoa Schlagzeilen. Welche Rolle dieser einnehmen soll, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Regie führt nun Jared Hess, der für Filme wie Napoleon Dynamite und Nacho Libre bekannt ist.

Die Freude der Fans über die Meldung des Starttermins hält sich in Grenzen. Aufgrund früherer Verschiebungen und der langen Wartezeit, sehen sie das ganze besonders skeptisch. Auch über die Wahl von Jason Momoa als beteiligter Schauspieler wird viel diskutiert. Die Vorlage von Minecraft bietet immerhin auch nicht gerade viel Stoff für bedeutende Charaktere oder Handlungen (Quelle: Twitter).

Doch dass Videospielumsetzungen funktionieren können, beweisen immerhin die erfolgreichen Beispiele Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu, Sonic the Hedgehog und aktuell Der Super Mario Bros. Film.

Worüber sich Minecraft-Fans aber definitiv freuen können, ist das am 18. April erscheinende Minecraft Legends. In dem Action-Strategiespiel müsst ihr Dörfer in der Oberwelt gegen angreifende Piglins aus dem Nether verteidigen.

Schaut euch den Gameplay-Trailer einmal hier dazu an:

Minecraft Legends: Gameplay-Trailer