Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo geht an Grenzen um Leaker zu finden

Nintendo will sich Zelda-Leaker vorknöpfen. (Bildquelle: Nintendo)

Vor kurzem haben erste Leaks zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die Runde gemacht. Nun soll es dem Verantwortlichen an den Kragen gehen. Um ihn zu finden, lädt Nintendo nun Discord vor.

Tears of the Kingdom: Leak sorgt für Aufruhr bei Nintendo

Wer sich mit Nintendo anlegt, hat schnell das Nachsehen. Das Unternehmen hat mittlerweile den Ruf weg, sehr streng mit seinen IPs umzugehen. Obwohl Fans Nintendos Vorgehen manchmal nicht nachvollziehen können, leuchtet im folgenden Fall ein, warum Nintendo hier rotsieht.

Vor einigen Tagen sind online nämlich Bilder zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom aufgetaucht. Diese stammen aus einem Art Book, das erst am 12. Mai 2023 mit der Collector's Edition des Spiels erscheinen soll. (Quelle: GIGA Games)

Nun sucht Nintendo nach dem Verantwortlichen, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Immerhin hat hier irgendjemand ein NDA, also einen Geheimhaltungsvertrag, gebrochen, und sich somit strafbar gemacht. Besonders im Falle von Zelda dürfte Nintendo hier wütend sein, hält sich das Unternehmen sonst so bedeckt mit Infos zum Spiel.

Discord soll Adresse herausgeben

Gepostet wurden die Bilder via Discord von einem User namens Julien#2743. Um herauszufinden wer hinter dem Post steckt, lädt Nintendo of America nun Discord vor. Dabei will das Unternehmen, in Zusammenarbeit mit dem Gericht in Kalifornien, allerlei Informationen von der Plattform haben: Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

Der Leaker beteuerte in einem mittlerweile gelöschten Reddit-Post, dass er nicht alleine an die Bilder gekommen ist. Angeblich habe er die Bilder von einem Freund bekommen. Es bleibt abzuwarten, ob Nintendo den oder die Verantwortlichen zu fassen bekommt. (Quelle: Nintendos DMCA Vorladung, Torrentfreak)

Nintendo will vielleicht nicht, dass ihr euch die Leaks anschaut. Dafür dürft ihr aber bereits einen Blick ins Gameplay riskieren: