Steam-Topseller: Weltraum-Diablo erobert zum Release die Charts

Everspace 2 erobert die Steam-Charts

Nach zwei Jahren Early Access ging es für Everspace 2 am 6. April 2023 in den vollen Release. Der Weltraum-Shooter ist ein reines Singleplayer-Spiel und kommt bei den Steam-Nutzern scheinbar sehr gut an. Aktuell findet sich Everspace 2 auf Platz 3 der Steam-Topseller wieder und wird nur von The Elder Scrolls Online und Counter-Strike: Global Offensive übertroffen. (Steam Deck als reine Hardware außen vor gelassen).

Everspace 2 blickt aktuell auf 88 Prozent positive Rezensionen und wird häufig mit dem beliebten Genre-Vertreter Freelancer verglichen. Aktuell gibt es noch einen Launch-Rabatt von 10 Prozent bis zum 13. April 2023. Das Spiel kostet damit 44,99 Euro.

Everspace 2: Ein Weltraum-Diablo

In einigen Steam-Rezensionen ist ein Vergleich mit Diablo zu lesen. Aufgrund des sehr unterschiedlichen Settings mag diese Assoziation im ersten Moment merkwürdig erscheinen, doch bedient Everspace 2 einen ähnlichen Loop aus dem bekannten „Looten und Leveln“ der beliebten Hack'n'Slay-Reihe von Blizzard.

In Everspace 2 übernehmt ihr die Rolle des ehemaligen Klon-Soldaten Adam Roslin, nicht nur die aktuellen Ereignisse, sondern auch seine Vergangenheit ziehen euch in einen Konflikt zwischen vielen Fraktionen hinein. Ihr müsst eine Crew um euch scharen und eure Abenteuer durch das Erfüllen von Jobs finanzieren.

Der Launch-Trailer zu Everspace 2:

EVERSPACE 2 | PC Launch Trailer

Bei Everspace 2 handelt es sich nicht um eine Weltraum-Simulation, es wird auf schnelle Action gesetzt. Mit der Zeit schaltet ihr neue Schiffe frei und könnte diese mit Waffen, Schildgeneratoren, Spezialfähigkeiten und vielem mehr ausrüsten. Bei den Haupt- und Nebenmissionen seid ihr ständig auf der Jagd nach neuen Ausrüstungsgegenständen, die euer Schiff verbessern. Durch Bergbau und Crafting könnt ihr aber auch viele Dinge selbst herstellen.

Everspace 2 richtet sich an Spieler, die rasante Action und die Suche nach neuer und besserer Ausrüstung reizt. Ihr könnt euch auch auf Steam eine Demo zum Testen herunterladen und für Abonnenten des Microsoft Game Pass steht das Spiel schon seit der Early-Access-Phase zur Verfügung.

