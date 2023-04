Nintendo bestätigt Leaks: Das ist die neue Switch

Nintendo zeigt die neue Zelda-Switch. (Bilquelle: Nintendo)

Seit mehreren Monaten geistern Bilder zu einer neuen Nintendo Switch im Internet herum. Wie sich nun herausstellt, waren diese tatsächlich echt. Nintendo enthüllt das Zelda-Prachtstück nun höchstpersönlich.

Nintendo enthüllt neues OLED-Switch-Modell

Monatelang hat sich die Community gefragt, ob es sich bei dem Leak der Zelda-Switch um einen Fake handelt. Jetzt bringt Nintendo endlich Licht ins Dunkel und bestätigt: Sie ist vollkommen real. Und so sieht das gute Stück aus:

Nintendo Switch OLED: Tears of the Kingdom-Edition

Die Joy Cons erstrahlen in einem eleganten Gold, verziert mit dunkelgrünen und weißen Mustern aus dem Spiel. Diese erstrecken sich auch über die weiße Docking Station, deren Verzierungen golden sind. Alles in allem präsentiert Nintendo hier ein sehr schönes Design, das hervorragend zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom passt.

Die OLED-Switch soll ab dem 28. April 2023 in Deutschland erhältlich sein und kostet 369,99 Euro:

Nintendo OLED-Switch (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition) 369,99 Euro 28. April 2023

Weiteres Switch-Zubehör für Zelda-Fans

Wer sich nun aber nicht extra eine neue Switch zulegen möchte, der kann auch auf anderes Zelda-Zubehör für die Switch zurückgreifen. So bietet Nintendo auch einen Pro-Controller und eine Switch-Tasche im Zelda-Look an.

Beide sehen sich vom Design ähnlich und haben als Basis eine schwarze Farbe mit goldenen Mustern. Der Pro-Controller hat noch einen kleinen Anteil an weißer Farbe am rechten Griff. Erscheinen sollen beide, wie das Spiel, am 12. Mai 2023.

Neue Infos zu Tears of the Kingdom

Die Ankündigung des neuen OLED-Switch-Modells sowie des Pro-Controllers und der Tasche fand im Rahmen einer Präsentation zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom statt. Hauptfokus der Präsentation war das Gameplay des kommenden Kassenschlagers.

Vorgestellt wurden in erster Linie Links neue Fähigkeiten. Vor allem das Fusionieren von Gegenständen und Waffen dürfte zu vielen kreativen Lösungsansätzen und lustigen Fankreationen führen.

