Was wäre, wenn der grimmige Sensenmann auch nur in einer Firma arbeiten würde und sich dort dem täglichen Wahnsinn aussetzen müsste, wie viele (lebende) Menschen auch? Have a Nice Death gibt euch die actionreiche Antwort darauf und lädt euch zu einem Gewinnspiel ein!

Have a Nice Death von Gearbox Publishing ist ein 2D-Action-Roguelike, in dem ihr in die Rolle des chronisch überarbeiteten Sensenmannes schlüpft. Ihr bekommt es mit aufsässigen Mitarbeitern in seiner Firma zu tun (er ist schließlich Gründer und CEO der Death, Incorporated), was das Gleichgewicht der geernteten Seelen empfindlich stört. Das und die lange gehegten Urlaubspläne ...

Wie löst wohl ein gestandener Tod solche Probleme? Erstmal natürlich mithilfe seiner treuen Sense, mit deren Hilfe er sich dann durch sämtliche Abteilungen der Firma schneidet. Gut, dass die ohnehin schon in der Unterwelt ist. Das rechtfertigt das rigorose Vorgehen.

Seit dem 22. März hat das knuffig-düstere Action-Gemetzel den Early Access auf Steam verlassen und ist seitdem für PC und Nintendo Switch erhältlich. Zur Feier verlosen wir mit Gearbox Publishing (nochmals vielen Dank dafür!)

2 x Nintendo Switch Custom Pro Controller im "Have a Nice Death"-Design

2 x das Spiel für Nintendo Switch, damit ihr die Controller gleich ausprobieren könnt

Der Custom Pro Controller in all seiner Pracht! Zwei davon könnt ihr gewinnen.

Wollt ihr die haben?

Natürlich wollt ihr die haben. Schreiten wir zur Tat.

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Wenn sich schon mal ein Spiel um den leibhaftigen, personifizierten Tod dreht, sollte die Gewinnspielaufgabe das natürlich reflektieren. Macht also Folgendes: Reist ins Land der Toten, lasst euch dort einen Termin bei Death Inc. geben und entwendet dort von der Rezeption einen Kugelschreiber mit Firmenlogo. Macht damit ein Selfie und schickt uns dieses. Aber Vorsicht! Wenn euch das Personal auf die Schliche kommt, geht es direkt ab in die Hölle. Ewige Verdammnis, unendliches Schattenreich, endlose Verzweiflung und all der Spaß inbegriffen.

Nicht gut? Na gut, dann beantwortet uns folgende Frage: Der Tod hat viele Namen, in jeder Kultur, zu jeder Zeit mag es ein anderer sein. Wir haben hier einige Beispiele gesammelt. Nur hat sich da einer eingeschlichen, der da nicht dazugehört. Sagt uns: Welcher dieser Namen steht NICHT stellvertretend für den Sensenmann?

a) Proserpina

b) Thanatos

c) Freund Hein

d) Schlafes Bruder

Vorsicht! Wir sind natürlich fies und wollen euch auf die falsche Fährte locken. Wir sind schon sehr gespannt auf eure Antworten! :)

Wenn ihr soweit seid, schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "UNTERWELT".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Teilt uns in der Mail eure Versandadresse mit, sonst können wir euch die Gewinne nicht zustellen.

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 23. April 2023 um 23:59 Uhr.

Die Gewinner werden unter allen vollständigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!