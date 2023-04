Nach Absage: Nintendo veranstaltet eigene E3

Super Mario und Co. planen eigenes Alternative zur E3. (Bildquelle: IMAGO/Kyodo News)

Nach dem Aus der E3 kündigt Nintendo an, ein eigenes Event in den USA zu veranstalten. Spiele, Präsentationen, eine Bühnen-Show und weiteres Entertainment soll noch diesen Sommer ein breites Publikum anlocken.

Nintendo-E3 angekündigt

PlayStation, Xbox und Nintendo haben der E3 den Rücken gekehrt und damit eine Welle an Absagen losgetreten, durch die die legendäre Messe vorerst nicht mehr stattfinden wird. Nun spielt Nintendo eine Uno-Retour-Karte aus und veranstaltet einfach sein eigenes Event.

Nintendo Live soll demnach im September 2023 im regnerischen Seattle abgehalten werden. Besuchern soll die Möglichkeit geboten werden in diverse Switch-Spiele reinzuschnuppern oder mit anderen Fans zusammen zu spielen. Auch Wettkämpfe von Profi-Spielern sollen vor Ort abgehalten werden.

Es soll außerdem eine Live-Bühne geben, auf der diverse Performances dargeboten werden sollen. Eine Präsentation, wie eine Nintendo Direct, wurde im Rahmen des Events noch nicht angekündigt. Es ist aber stark davon auszugehen, dass Nintendo sich die Gelegenheit nicht entgehen lässt und etwas Neues live vor dem Publikum vorstellen wird – vielleicht ja sogar eine neue Switch.

Leaks zufolge soll diese immerhin kommenden Winter erscheinen:

Dass Publisher ihre Präsentationen mittlerweile, zumindest digital, immer häufiger selbst abhalten, ist spätestens seit der Covid-Pandemie Gang und Gebe. Dass nun aber ein echtes Live-Event von Nintendo auf die Beine gestellt wird, ist eine kleine Überraschung.

Obwohl vor allem US-amerikanische Fans sich über die Ankündigung freuen dürfen, lädt Nintendo zumindest alle Altersklassen herzlichst ein. Die E3 wurde wieder exklusiver, doch Nintendo stellt ausdrücklich klar, dass hier jeder willkommen ist. (Quelle: Nintendo)

