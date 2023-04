„Gänsehaut am ganzen Körper“ – letzter Zelda-Trailer bringt Fans zum Ausrasten

In Kürze erscheint das neueste Zelda-Spiel. (Bild: Nintendo)

Im Mai erscheint das lang erwartete neue Zelda-Spiel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Zeit für einen finalen Teaser, den Nintendo heute veröffentlicht hat und der bei den Fans richtig gut ankommt

The Legend of Zelda: Finaler Trailer erschienen

Seit Jahren warten Zelda-Fans gespannt auf das nächste Spiel, das nach Verzögerungen nun voraussichtlich am 12. Mai erscheint. Ende März veröffentlichte Nintendo über 10 Minuten Gameplay-Material aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, das vor allem die neuen Fähigkeiten wie Zeitumkehr, Ultra-Hand, Deckensprung und Synthese in den Fokus stellte.

Nun ist der Release nur noch rund vier Wochen hin. Es wird also Zeit für einen finalen Teaser, der noch einmal zeigt, was genau euch in diesem Abenteuer erwarten wird.

Macht euch im finalen Trailer einen genauen Eindruck vom Spiel:

Zelda: Tears of the Kingdom – finaler Trailer Abonniere uns

Der Trailer sorgt bei vielen Fans dafür, dass die Vorfreude ins Unermessliche steigt:

"Sie haben es wieder getan. Gänsehaut am ganzen Körper, das sieht einfach nur episch aus!" – DefinitelyMaybe / YouTube "Was ein epischer Trailer! Mein Hype auf das Spiel ist noch so viel größer geworden! Freu mich extrem auf den Release!" – Nicotendo / YouTube "Jetzt kann doch wirklich keiner mehr sagen das dieser Teil langweilig oder zu sehr wie Botw wird. Einfach episch!" – Tennent stuff / YouTube

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr hier vorbestellen:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - [Nintendo Switch]

Nintendo Switch: Spezielle Zelda-Edition angekündigt

Lang war nicht sicher, ob es sich lediglich um ein Gerücht handelte, doch kürzlich wurde klar, dass im Internet aufgetauchte Bilder echt waren. Noch in diesem Monat könnt ihr euch über ein neues Modell der Nintendo Switch freuen. Die kommende OLED-Version ist in elegantem Gold gehalten und mit dunkelgrünen sowie weißen Mustern aus dem Spiel verziert. Diese erstrecken sich auch über die enthaltene weiße Docking Station.

Die neue Edition soll ab dem 28. April 2023 in Deutschland erhältlich sein und 369,99 Euro kosten.