Saga of Sins: Launch Trailer

Endlich mal wieder was Cooles aus Deutschland! Der Münchner Indie-Entwickler Bonus Level Entertainment und Publisher Just For Games feiern den Release ihres ersten gemeinsamen Projektes: das Story Arcade Saga of Sins. Damit ihr mitfeiern könnt, gibt es ein paar wunderschöne Preise abzustauben.

Das Dorf Sinnwell hat ein Problem. Sieben Probleme, um genau zu sein. Nämlich nichts Geringeres als die Sieben Todsünden haben sich im beschaulichen Örtchen eingenistet und sind nicht mehr aus dem Verstand der Dorfbewohner zu vertreiben. Oder etwa doch?

Auftritt: Cecil. Der Kleriker taucht in die Gedankenwelt der von Sünde befallenen Menschen ein und bekämpft sie dort direkt an ihrem Ursprung. Was auf den ersten Blick zwar wie eine durchaus mystische, aber zumindest recht geradlinige Aufgabe erscheint, entwickelt sich bald zu einer Frage, bei der sich Cecil immer weiter von der Antwort wegzubewegen scheint. Denn was ist Realität, was ist Wahnsinn? Und ist das, was er tut, auch wirklich das Richtige?

Für euch bedeutet der Kampf gegen Stolz, Neid, Zorn, Habsucht, Trägheit, Völlerei und Wollust jedoch in erster Linie erstmal Action vom Feinsten! In klassischer 2D-Ansicht erinnert Saga of Sins an die ganz großen Abenteuer der Goldenen Ära der Videospiele, nur mit dem Unterschied, dass Präsentation und Technik sich an modernen Standards orientieren. Der Grafikstil ist inspiriert von Buntglasfenstern und den Kunstwerken des Malers Hieronymus Bosch.

Erhältlich ist das Spiel für PlayStation 4/5, Xbox Series S|X und Nintendo Switch. Mehr Informationen dazu findet ihr auf der offiziellen Produktseite des Spiels.

Wie schon eingangs erwähnt, gibt es auch etwas zu gewinnen. Der Publisher stellt uns für euch 3 x das Spiel für PS5 sowie drei wunderschöne Presskit-Boxen zur Verfügung (an dieser Stelle auch vielen Dank dafür). Und so sieht so eine Box aus:

Das Presskit zu Saga of Sins ist ein wahres Sammlerstück.

Wollt ihr die haben?

Natürlich wollt ihr die haben. Schreiten wir zur Tat.

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Wir wollen diesmal kein Frage-und-Antwort-Spielchen veranstalten, sondern starten eine kleine Umfrage. Wir finden, es gibt noch ein paar mehr als bloß sieben Todsünden. Die Aufgabe lautet: Welche der folgenden Verbrechen betrachtet ihr als die schlimmste Sünde?

a) Ananas auf Pizza - Kennwort: ANANAS

b) Burger mit Messer und Gabel essen - Kennwort: BURGER

c) Butter unter Nutella - Kennwort: NUTELLA

d) Spaghetti schneiden oder zerbrechen - Kennwort: PASTA

e) Sahnesauce als Carbonara bezeichnen - Kennwort: SAHNE

Und hier die Spielregeln. Bitte ganz genau durchlesen, sonst landet eure Teilnahme vielleicht im Papierkorb!

Wenn ihr soweit seid, schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Wenn ihr zum Beispiel findet, dass es nichts Übleres gibt als Butter unter Nutella zu schmieren, schreibt in die Betreffzeile eurer Mail das Wort: NUTELLA. Denkt ihr hingegen, dass man sofort zur Hölle fährt, wenn man Ananas auf Pizza legt, schreibt ANANAS in die Betreffzeile und so weiter. Die Kennworte sind oben aufgelistet.

Nach Einsendeschluss werten wir aus, welche dieser Sünden am häufigsten genannt wurde. Aus allen Einsendungen, die sich für die entsprechende Sünde entschieden haben, ziehen wir dann drei Gewinner per Zufallsprinzip.

Teilt uns in der Mail auch unbedingt eure Versandadresse mit, sonst können wir euch die Gewinne nicht zustellen.

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 23. April 2023 um 23:59 Uhr.

Die Gewinner werden unter allen vollständigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!