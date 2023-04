Zelda: Tears of the Kingdom – Legendärer Charakter ist jetzt heißer denn je

Nintendo heizt Zelda-Fans ordentlich ein. (Bildquelle: Nintendo, Getty Images / Ysr Dora)

Nintendo hat Zelda-Fans einen finalen Trailer zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom spendiert. Dieser ist so vollgestopft mit neuen Inhalten, dass der Hype wohl spätestens jetzt volle Fahrt aufnimmt. Zu verdanken ist dies auch einem altbekannten Charakter, der darin seine Ankunft als König ankündigt.

Ganondorf kehrt nach 17 Jahren zurück – und das heißer als je zuvor

Mit der Veröffentlichung des finalen Trailers zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat Nintendo die Bombe endgültig platzen lassen. Gezeigt werden nämlich viele neue Inhalte, wie Ortschaften aus Breath of the Wild, die nun wiederaufgebaut werden. Aber auch Abschnitte, die an Dungeons erinnern, neue Charaktere sowie alte Charaktere sorgen für mächtig großen Hype.

Allen voran der König der Gerudo: Ganondorf. Der Hauptbösewicht der Reihe lässt sich im Trailer zum ersten Mal in seiner normalen Form blicken – und damit gleichzeitig Fanherzen höherschlagen. Zum einen ist dies das erste Mal seit Twilight Princess, welches im Jahr 2006 erschien, dass sich der Fiesling mal wieder in einem Hauptteil der Reihe blicken lässt.

Zum anderen findet die Community den großen Bösewicht aber auch einfach extrem attraktiv. Egal ob auf Twitter oder auf Reddit: Fans freuen sich schon auf Cosplays und Fanarts zum Gerudokönig – vor allem auch auf die der nicht jugendfreien Art.

Auf Reddit meinen einige User sogar, dass Ganondorfs Design heißer ist als alles, was die Fans sich ausgemalt hatten. Jemand anderes schreibt, dass er sich nicht schuldig fühlen würde Ganondorf in Ketten zu legen, da er ja immerhin ein Bösewicht ist. Andere nennen ihn einfach nur „Daddy Ganon“ (Quelle: Reddit/Gaymers)

Auch ihr seid schon heiß auf ein Wiedersehen mit Daddy Ganondorf? Dann bestellt euch Tears of the Kingdom hier schon Mal vor:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.04.2023 08:41 Uhr

Hat Zelda zwei Formen?

Aber auch andere Charaktere sorgen für Furore. So zeigt der Trailer, dass es ein Wiedersehen mit Fanlieblingen aus Breath of the Wild geben wird – zum Beispiel mit Prinz Sidon. Abgesehen davon scheint es aber auch komplett neue Charaktere zu geben, die allesamt helle Haare und dunkle Haut haben. Könnte dies der Stamm der Zonai sein, zu denen es in Breath of the Wild einige Aufzeichnungen gab?

Besonders dieser Charakter verwirrt die Fans, weil einige Designelemente stark an Zelda erinnern. Zum Beispiel tragen beide im Trailer dieselben Ohrringe:

Trailer-Geheimnis: Die Tränen des Königreichs

Was auch beim ersten Schauen des Trailers den wenigsten aufgefallen sein dürfte, sind die tränenförmigen Steine. Zelda hält einen davon in der Hand, aber auch andere wichtige Charaktere scheinen diese mit sich zu tragen. Beim Titel „Tears of the Kingdom“ scheint es also auch sprichwörtlich um diese magischen Tränen zu gehen. Ob diese eingesammelt werden müssen oder wozu sie gut sind, ist noch nicht bekannt.

Diesen finalen Trailer kann man sich oft anschauen und trotzdem noch etwas Neues finden. Fallen euch die genannten Details jetzt beim Gucken auf?