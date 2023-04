Nach Steam-Rausschmiss: Hype-Spiel umgeht Sperre auf ungewöhnliche Art

Dark and Darker umgeht die Steam-Sperre mit einer ungewöhnlichen Methode. (Bild: Ironmace)

Das „Fantasy Tarkov“ Dark and Darker vom koreanischen Indie-Studio Ironmace war bei den erstens Tests ein echter Hit auf Steam. Aufgrund eines Rechtsstreits kann das Spiel aber aktuell nicht auf Steam angeboten werden. Ironmace findet jedoch eine sehr kreative Lösung, sie bieten Dark and Darker als Torrent-Download an.

Nach Steam-Rausschmiss: Dark and Darker wird Torrent-Download

Die Zeichen standen gut für Dark and Darker, die ersten Playtests kamen auf Steam sehr gut an. Vor einigen Wochen musste das Spiel von Ironmace allerdings die Koffer packen. Der koreanische Publisher Nexon geht rechtlich gegen das Indie-Studio vor, es geht um diverse Urheberrechtsverletzungen.

Mehr Infos zum Steam-Rausschmiss findet ihr hier:

Der aktuell laufende Playtest kam auf eher ungewöhnliche Weise zustande. Damit die Fans trotzdem zocken können, bietet Ironmace das Spiel als kostenlosen Torrent-Download an und macht sich so unabhängig von Steams Download-Servern. Ironmace warnt eindringlich davor, Torrent-Links zu nutzen, die nicht vom eigenen Discord-Server oder dem offiziellen Twitter-Kanal kommen.

Kurzer „Torrent“-Exkurs:

Falls ihr euch nicht Anfang der 2000er ein paar Viren über LimeWire und Co. eingefangen habt, hier ein paar wichtige Infos zum Thema Torrents. Eigentlich sind Torrents ein Dateiformat, der Begriff steht aber mittlerweile für eine Form des Filesharings. Torrent-Downloads umgibt für viele etwas illegales, da diese Methode gerade in den Anfangszeiten für Downloads von Musik, Filmen und auch Videospielen verwendet wurde. Der Download von urheberrechtlich geschütztem Material ist natürlich nach wie vor verboten, grundsätzlich sind Torrent-Downloads aber erstmal nichts Illegales, solange sie eben nicht für Internet-Piraterie verwendet werden.

Wie genau Torrent-Downloads funktionieren, verraten euch die Kollegen von GIGA:

Dark and Darker: Playtest läuft aktuell noch

Der fünfte und aktuelle Playtest soll noch bis zum 19. April 2023 laufen. Ob die etwas umständlich Torrent-Methode dem Hype um das Spiel schadet, ist schwer zu sagen. Entwickler Ironmace bestreitet nach wie vor die Urheberrechtsverletzungen begangen zu haben, es bleibt abzuwarten, wie sich der Rechtsstreit entwickelt.

Schaut euch den Trailer zu Dark and Darker an: