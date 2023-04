CS:GO: Harmloser Kommentar kostet Spieler fast 443.000 Euro

Skins in CS:GO können Tausende Euro wert sein. (Bild: Valve)

Im Fall von Counter-Strike: Global Offensive ist der Community-Marktplatz ein Millionen-Geschäft. Kein Wunder also, dass Valve die Nutzer vor Betrügern schützen will. Hin und wieder sind sie dabei aber etwas übereifrig.

CS:GO-Spieler verliert Skins im Wert von 443.000 Euro

Valve versucht die Steam-Nutzer vor Spam und Betrügern zu schützen, doch dieses ehrbare Vorgehen führt auch hin und wieder zu Problemen. Die Scammer sind natürlich beim Geld zu finden und das meiste Geld abseits von Spielverkäufen wird auf dem Community-Marktplatz bewegt. Gerade in CS:GO handeln Spieler untereinander mit Skins und anderen Items, die Hunderttausende Euro wert sind.

In Counter-Strike 2 werden die Items aus CS:GO übernommen und bekommen wie die Maps ein optisches Update:

Counter-Strike 2: Leveling Up The World

Ein solcher CS:GO-Händler ist Gergely „GeRy“ Szabo, dessen Inventar zum aktuellen Zeitpunkt einen Wert von 443.325,49 Euro hat. (Quelle: CSGOBackpack). Diese Summe verändert sich fast minütlich, da sich der Wert einzelner Items ständig verändert. Wie Szabo in einem Tweet berichtet, kommt er zurzeit nur nicht an all die Items dran. Wegen eines harmlosen Kommentars hat Valve seinen Steam-Account gesperrt.

Den Bann bekam er, weil auf dem Profil eines anderen Steam-Nutzers nach einem nicht funktionierenden Link für ein gehandeltes Item fragte. Diesen Post hat Steam wohl als „verdächtigen Inhalt“ identifiziert und daraufhin seinen Account gesperrt. Sein größtes Problem, so Szabo gegenüber Kotaku, waren die Verkäufe einiger Skins, die er aufgrund des Banns nicht abschließen konnte. (Quelle: Kotaku).

Mittlerweile hat Gergely Szabo seinen Account wieder, es war jedoch ein wenig Arbeit und hat einige Tage gedauert. (Quelle: Twitter).

CS:GO geht dank Counter-Strike 2 durch die Decke

Die Spielerzahlen von CS:GO erreichen neue Höhen, was mit an der Ankündigung von Counter-Strike 2 liegt. Durch die vielen Spieler wächst auch der Markt für Skins. Die Preise sind deutlich angestiegen und Händler können ihre Items für viel Geld verkaufen.