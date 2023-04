Was soll das? Nintendo will, dass ich nach 800 Stunden das Spiel neu starte

Die Community ist müde. Bitte tu ewtas, Nintendo. (Bildquelle: Nintendo)

Animal Crossing: New Horizons hat mich ungefähr 800 Stunden beschäftigt – und plötzlich will Nintendo, ganz offenbar, dass ich einen Neustart mache? Vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee. Oder vielleicht doch?

Ein Kommentar von Nathan Navrotzki

Nintendo gibt Tipps zum Neustart

Nintendo hält sich normalerweise bedeckt, was Animal Crossing: New Horizons angeht. Einst ein großer Star am Switch-Himmel, scheint der Funke nun verblasst zu sein – kein Wunder, denn mittlerweile sind drei Jahre seit dem Release vergangen. Wer spielt noch Animal Crossing im Jahr 2023?

Und auch Nintendo selbst behandelt die Reihe eher stiefmütterlich und redet kaum noch über das zweitmeist verkaufte Spiel der Erfolgskonsole. Nun teilt der japanische Twitter-Account von Nintendo jedoch etwas durchaus Interessantes: einen Guide dazu, wie man seine Insel neustartet:

Nintendo scheint also zu wissen, dass kaum noch jemand das Spiel spielt, und scheint einen Neustart zu empfehlen. Ist es einen Versuch wert? Während viele aus der Community ihre Insel schon mindestens ein Mal neugestartet haben, bin ich mir unschlüssig.

Danke, aber nein danke

Ich warte schon seit Jahren auf die Ankündigung der nächsten Nintendo Switch. Unter anderem, weil ich eine neue Insel starten möchte, ohne meine alte löschen zu müssen. Nach wie vor nehme ich es Nintendo wirklich übel, dass man nur eine Insel pro Konsole haben darf.

Aber ich glaube nicht, dass ich bereit dazu bin, meine bestehende 800-Stunden-Insel für eine neue zu löschen. Und das ist okay. Zum einen, weil ein Animal-Crossing-Spiel beim zweiten Durchlauf eh weniger Spaß macht, meiner Erfahrung nach.

Zum anderen aber auch, weil ich Nintendos Post als ein „Bis zum nächsten Animal-Crossing-Spiel müsst ihr euch noch ein paar Jahre gedulden. Also spielt doch einfach nochmal New Horizons!“ interpretiere.

Und um ehrlich zu sein, hätte ich lieber eine Ankündigung oder zumindest eine Bestätigung, dass bereits am Nachfolger gearbeitet wird. Zumal ich hoffe, dass dieser die Macken von New Horizons ausbessern wird. Aber das ist ein ganz anderes Thema.

Das letzte große Update für New Horizons war der DLC Happy Home Paradise im Herbst 2021. Wer Lust auf puren Dekorations-Spaß hat, sollte das unbedingt nachholen. Einen Trailer zum DLC gibt’s hier:

Trailer zu Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise

