Hogwarts-Legacy-Fans enttäuscht: Warner bringt Quidditch, doch anders als erwartet

Kein Quidditch für Spieler von Hogwarts Legacy? Warner Bros. verzichtet wohl auf DLC.

Nachdem die gesamte Gaming-Welt Hogwarts Legacy hoch und runter gespielt hat, wünschten sich Fans ziemlich schnell frische Abwechslung. Für viele sollte dies in Form eines DLCs geschehen. Am liebsten ist ihnen eine Quidditch-Erweiterung. Doch das wird wohl nicht passieren. Dafür hat Warner Bros. andere große Neuigkeiten.

Warner Bros. bringt neues Online-Game mit Quidditch

Hogwarts Legacy ist erst vor zwei Monaten erschienen, schon legt Warner Bros. Games mit einem weiteren Harry-Potter-Game nach. Und zwar mit einem Multiplayer-Online-Game, in dem ihr euch endlich auf den Besen schwingen könnt, um die liebste Sportart der Wizarding World auszuüben: Quidditch.

Das neue Game nennt sich Harry Potter: Quidditch Champions, wie der Publisher kürzlich auf seinem Twitter-Account verkündet:

Und auch wenn der Name es vermuten lässt, könnt ihr im Quidditch-Game nicht in die Rolle des weltberühmten Zauberers schlüpfen. Vielmehr könnt ihr wie in Hogwarts Legacy einen eigenen Charakter erstellen, mit dem ihr die Quidditch-Meisterschaft an euch reißen könnt.

Mehr ist zum Gameplay und Release nicht bekannt. Neben den Team-Turnieren um den goldenen Schnatz wird es laut FAQ noch weitere Abenteuer mit dem Besen zu bestreiten geben. Dabei wird es aber weniger um Einzelspielererfahrungen gehen, sondern rein um kompetitive Multiplayer-Modi. Eine stetige Internetverbindung ist also zwingend erforderlich.

Der Release-Zeitpunkt steht auch noch in den Sternen, aktuell könnt ihr euch aber schon für einen Playtest registrieren.

In den FAQs zum Spiel verrät Warner, dass sich das Spiel seit mehreren Jahren bei Unbroken Studios in Entwicklung befindet. Die Veröffentlichung dürfte also nicht in allzu ferner Zukunft liegen.

Zu den Plattformen hält sich der Publisher noch bedeckt. So sind zum jetzigen Zeitpunkt nur der PC und noch nicht bestätigte Konsolen angegeben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass zumindest die PS5 und Xbox Series X|S darunter sind.

Was halten die Potterheads vom Spiel?

Obwohl sich die Fangemeinde der Wizarding World schon mit Hogwarts Legacy sehnlich einen Quidditch-DLC wünscht – schließlich liegt das letzte erfolgreiche Quidditch-Game knapp 20 Jahre zurück – sind nicht alle von der Ankündigung zum Online-Spiel begeistert.

Etliche sind enttäuscht, dass Warner Bros. und Portkey Games die Sportart in ein eigenes Spiel auslagern, anstatt die vielen Fans zufriedenzustellen und sie direkt in Hogwarts Legacy einzufügen. Einige erhoffen sich das immerhin noch für ein Sequel zum Open-World-RPG. Schließlich hatte Warner bereits im Vorfeld zu Hogwarts Legacy angekündigt, dass dieses nur der Auftakt mehrerer Spiele in der Wizarding World sein wird.

Andere befürchten, dass das Standalone-Game zu sehr wie ein Mobile-Game aufgebaut sein könnte und zweifeln am Erfolg eines reinen Quiddtich-Spiels.

Dennoch freuen sich viele Potterheads über neues Futter aus ihrem Lieblings-Universum. Und das nicht nur im Gaming-Bereich. HBO Max wird Harry Potter als Serie neu verfilmen. Schaut euch hier den ersten Teaser an: