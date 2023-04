XDefiant ist kein Call of Duty und das ist Segen und Fluch zugleich

XDefiant vereint die Figuren aus diversen Ubisoft-Reihen. (Bild: Ubisoft)

Ein Kommentar von Daniel Hartmann:

Ubisofts neuer Shooter XDefiant kommt bei den Genre-Fans ziemlich gut an – und das entgegen den ersten Erwartungen. Natürlich werden Vergleiche mit Call of Duty gezogen, ein Wettkampf, dem sich anscheinend jeder neue Shooter stellen muss. Und genau damit müssen wir aufhören.

XDefiant ist kein Call of Duty

Nach ein paar Stunden mit der Beta von XDefiant kann ich sagen, dass Ubisoft mich überraschen konnte. Ich war skeptisch und habe einen weiteren generischen Shooter-Abklatsch erwartet, der irgendwie die Ubisoft-Marken als Thema hat. Zwar erfindet XDefiant das Genre ganz und gar nicht neu, doch bietet das Spiel schlicht gelungenes Gunplay und knackiges Movement.

So sieht XDefiant aus:

XDefiant: Comeback Gameplay Trailer

Und siehe da, das reicht schon, um Spaß zu machen. Mit seinen verschiedenen Fraktionen, die unterschiedliche passive und aktive Fähigkeiten haben, der Ultimate, die sich langsam auflädt und dem Escort-Modus hat XDefiant mehr was von einem Hero-Shooter wie Overwatch als von einem Call of Duty. BO 4 ging zwar in diese Richtung, doch das hat nicht wirklich funktioniert.

Call of Duty sollte nicht mehr die Messlatte sein

Natürlich sind CoD und XDefiant irgendwo Marktkonkurrenten, da sie beide das übergeordnete Genre des Shooters bedienen und somit eine ähnliche Zielgruppe haben. Doch die Vergleiche mit CoD sind ein Problem, nicht nur für XDefiant, sondern für das Genre an sich. CoD ist durch den enormen Erfolg zur Messlatte für Shooter geworden, doch ist die Reihe selbst gerade im Zwiespalt mit der eigenen Community wie selten zuvor.

Das Nacheifern von CoD hat zu einer Lähmung des Genres geführt. Denn, sind wir mal ehrlich, Call of Duty ist keine Reihe, die für große Innovationen von Spiel zu Spiel bekannt ist. Call of Duty hat sich in eine Ecke entwickelt, in der es weder die Fans der „goldenen alten Zeit“, noch die Spieler, die etwas Neues sehen wollen, glücklich machen kann.

Das nächste große Shooter-Ding

Auf das nächste große Shooter-Ding warten wir schon länger. XDefiant wird es vermutlich nicht werden, auch wenn die Beta eine gelungene Überraschung ist und ein wenig Hoffnung schürt. Dennoch ist Ubisofts Shooter genauso weit weg von Call of Duty, um Spielern zu zeigen, was sie am aktuellen CoD stört, dann aber auch wieder zu nah dran, um nicht als echte Alternative zu funktionieren. Dadurch fehlt es an der nötigen Aufmerksamkeit für den ganz großen Wurf.

Call of Duty sollte echt mal eine Pause machen, damit neue Ideen geboren und vor allem auch angenommen werden können. XDefiant oder auch das vor Kurzem gezeigte The Finals nehmen zumindest bekannte Elemente und machen sich mit ein paar frischen Impulsen zu einem interessanten und neuen Remix. Vielleicht wird es auch Valve gelingen, mit Counter-Strike 2 ein wenig Bewegung ins Genre zu bringen. Doch auch wir Spieler sollten etwas offener mit neuen Shooter-Konzepten umgehen und neue Ideen mit ein wenig mehr Aufmerksamkeit belohnen.