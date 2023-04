Die Sims 4 hat es noch drauf: Erreicht nach 8 Jahren fetten Meilenstein

Das Free-to-Play-Modell geht auf: Bei Die Sims 4 läuft es rund. (Bild: Electronic Arts)

Seit Oktober 2022 ist Die Sims 4 für alle kostenlos spielbar. Das wird jetzt fett belohnt, denn EA und Maxis verzeichnen den höchsten Spielerrekord in 23 Jahren, die die beliebte Lebenssimulation schon besteht. Auch aktuelle Inhalte kommen besser denn je an.

Die Sims 4 knackt starke 70 Millionen Spieler

Damit ist die vierte Auskopplung von Die Sims der meistgespielte Teil der Reihe. Das ist ein ordentlicher Verdienst, kann die Lebenssimulation immerhin auf 23 Jahre zurückblicken, in denen Simmer ihre Figuren in Pools vergessen und Sul Sul sagen hören.

Dieser Spielerzuwachs von 53 Prozent unter den wöchentlichen Nutzern ist dem Free-To-Play-Wechsel des Spiels zu verdanken. Seit Oktober 2022 ist das Grundspiel der Simulation nämlich vollkommen kostenlos erhältlich.

Doch die Fans und neuen Spieler verhelfen nicht nur dem Basisspiel zu einem Meilenstein, auch die letzte Erweiterung Zusammen wachsen verkauft sich in seiner Startwoche so gut, wie kein anderer DLC zuvor. Und seit 2015 haben sich immerhin 64 Inhaltserweiterungen angesammelt, für die ihr mittlerweile ein echtes Vermögen ausgeben müsst.

The Sims 4 Zusammen wachsen (EP13) PCWin | Download Code EA App - Origin | Deutsch Standard | PC Cod Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.04.2023 22:14 Uhr

Und was ist sonst noch so bei Die Sims los?

Trotz des 8-jährigen Bestehens von Die Sims 4 ist EA noch lange nicht zu bremsen – immer wieder wird das Grundspiel durch kostenlose Updates mit neuen Features und Gegenständen versorgt. Die seit Ewigkeiten gewünschten Änderungen für Säuglinge haben bei der Community voll ins Schwarze getroffen.

Jetzt geht EA mit gleich zwei neuen Sets an den Start, bei denen Freunde der Gartenarbeit und Fans von gebrauchten, aber charmanten Möbelstücken große Augen kriegen. Das Dachbodenschätze-Set und das Gewächshaus-Set kommt bei den Simmern hervorragend an und wird schon ab dem 20. April auf allen gängigen Plattformen verfügbar sein. Im Blogpost von EA könnt ihr nachlesen, was euch genau in den neuen Sets erwartet.

Wie sieht es bei Die Sims 5 aus? Der fünfte Teil der Lebenssimulation befindet sich bereits fleißig in Entwicklung. Zuletzt haben Maxis und EA den aktuellen Stand in einem Livestream vorgestellt. Der Release von Die Sims 5 liegt aber laut Entwickler noch in sehr weiter Ferne. Wenn ihr alle bekannten Infos zu Die Sims 5 erfahren wollt, könnt ihr euch diesen Artikel ansehen:

Welche Fehler Maxis und EA mit dem nächsten Teil nicht machen dürfen, habt ihr hier deutlich erklärt: