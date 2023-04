CS:GO-Skin bringt Vermögen ein – die teuerste Videospielwaffe der Welt

Diese Ak-47 aus CS:GO ist vielleicht die teuerste Videospielwaffe der Welt. (Bild: Valve/ Via Twiitter @zipelCS)

Die Ankündigung von Counter-Strike 2 lässt den Community-Marktplatz auf Steam in neue Höhen schießen. Der Handel mit CS:GO-Skins ist ein Millionen-Geschäft. Ein Spieler konnte kürzlich einen Deal über eine halbe Million US-Dollar abschließen, er verkaufte unter anderem den Skin für eine AK-47, die damit vermutlich die teuerste Videospielwaffe der Welt ist.

CS:GO-Spieler verkauft teuerste Videospielwaffe der Welt

Der Skin-Markt von CS:GO explodiert regelrecht seit der Ankündigung von Counter-Strike 2. Das digitale Hab und Gut der Händler wird vom einen ins andere Spiel übertragen und so bleiben die Cases für viele Spieler eine echte Wertanlage, denn die Preise steigen. Das gilt auch für den direkten Handel mit Skins, der CS-Spieler Zipel verkündetet via Twitter, einen Deal im Wert von über einer halben Million US-Dollar abgeschlossen zu haben.

Die Preise für Skins in CS:GO basieren nicht nur auf ihrer Seltenheit, sondern auch darauf, wie oft sie im Spiel benutzt wurden. Zipels Deal bestand aus zwei Skins. Von einem Case-Hardened-Blue-Gem-Karambit in „well worn“ also abgenutztem Zustand kommen die ersten 100.000 US-Dollar des Deals. Der Wert der seltenen StatTrak-Tier-1-Case-Hardened-AK-47 setzt sich aus dem guten Zustand (minimale Gebrauchsspuren) und dem ebenfalls sehr seltenen 661-Blue-Gem-Muster zusammen.

Die Waffe allein ist damit schon gut 160.000 US-Dollar wert, auf ihr befinden sich aber noch vier Katowice-2014-Titan-Holo-Aufkleber, die je einen Wert von 60.000 US-Dollar haben. In Summe ist die Waffe also 400.000 US-Dollar wert, was sie nicht nur zu einem der größten Deals von CS:GO macht, sondern vielleicht zur teuersten Videospielwaffe der Welt.

In Counter-Strike 2 werden die Skins weiterhin nutzbar sein:

Counter-Strike 2: Leveling Up The World

Sind Skins wirklich so viel wert?

Eine schwer zu beantwortende Frage, seltene Sammelobjekte erzielen teilweise noch höhere Preise, doch egal, ob digital oder real, es ist ein extrem spekulativer Markt. Bei Skins lässt sich selbstverständlich argumentieren, dass alles verschwindet, sobald Valve die Server abschaltet. Was in Anbetracht von CS 2 wohl noch in ferner Zukunft liegt.

Über externe Seiten lassen sich die Skins aus dem Steam Community-Marktplatz tatsächlich gegen Gebühren zu echtem Geld machen. Der Markt von CS:GO ist aktuell in einer Hochphase, aber dadurch auch schwer einzuschätzen. Hinzu kommt, dass vielen Berichten über solche Mega-Deals echte Beweise fehlen und sie manchmal mehr Schein als Sein sind.