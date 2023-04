Wer braucht das? Auf diese 13 Dinge habt ihr in Spielen gar keinen Bock

In Red Dead Redemption 2 angeln? Ohne euch! (Bild: Rockstar Games, Getty Images/Ramon Ivan Moreno Prieto))

Nicht jede Mission oder Aufgabe machen Spaß! In dieser Liste stehen daher 13 Dinge, die ihr in Videospielen nie tut, obwohl ihr es könntet.

Gaming-Vorlieben: „Das würde ich niemals tun!“

In Star Wars: Jedi Fallen Order gehört ihr der guten Seite der Macht an, doch nicht jeder möchte in Videospielen gute Taten vollbringen und entscheidet sich bewusst immer für den bösen Weg. Crafting und Housing in Fallout 4? Möglichkeiten zur Entfaltung, die nicht jeder Spieler zu schätzen weiß und damit schon aus Prinzip ausschließt.

Diese Aufzählung der Entscheidungen und Herangehensweisen könnte ewig so fortgeführt werden. Wir haben für euch daher die häufigsten dieser "Ich hab noch nie"-Momente in einer Bilderstrecke zusammengefügt. Darin verraten die Spieler auch, warum sie gewisse Dinge schlichtweg nie tun, obwohl sie die Wahl dazu haben.