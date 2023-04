Perfektes Piratenspiel gesucht: Fans wissen, mit welchem Vorbild es zum Hit wird

Ob Skull & Bones wohl das Piratenspiel der Träume wird? (Bild: Ubisoft)

Piratenspiele gibt es zwar wie Sand am Meer – doch nur die wenigsten haben wirklich was auf dem Kasten. Auf Reddit diskutieren Genre-Fans nun, wie das perfekte Piratenspiel aussehen müsste. Und sie sind sich einig, an welchem anderen Spiel es sich dafür orientieren muss.

Ein Spiel wie RDR2: Fans wollen das perfekte Piratenspiel

Mit RDR2 hat das Entwicklerteam von Rockstar zahlreiche Preise eingefahren. Die Fans sind begeistert – wollen jetzt aber auch auf Kaperfahrt gehen. Immer mehr Leute schließen sich via Reddit auf der Suche nach dem perfekten Piratenabenteuer zusammen.

Liebe Rockstar-Entwickler, bitte macht ein Piratenspiel!

Rockstar ist dafür bekannt, faszinierende Open-World-Erfahrungen abzuliefern. Mit GTA 5 und Red Dead Redemption 2 katapultierte sich die Software-Schmiede ein weiteres Mal in die Spielecharts, wo sie sich bis heute halten kann. Aber einigen Fans reicht das nicht. Schließlich fehlt im Repertoire von Rockstar noch ein bahnbrechendes Piratenspiel!

Wer sonst könnte die virtuelle Kaperfahrt mit sympathischen Charakteren, einer abwechslungsreichen Spielwelt und toller Grafik so fesselnd gestalten? Das meint zumindest der Reddit-Nutzer DamionMauville, der mit seinem Post im Subreddit r/Games aktuell für viele Diskussionen sorgt:

„Ich spiele gerade wieder RDR2 durch und habe mir überlegt, wie schön es wäre, ein ähnliches Piratenspiel zu haben. Eine große offene Welt zum Besegeln und Erkunden, mit unzähligen Details und vielen piratenhaften Dingen, die man tun kann.“

Die Community sieht das ähnlich wie DamoinMauville. Sein Post hat nämlich nicht nur über 6.000 Upvotes gesammelt, sondern zählt auch über 1.000 Kommentare. Die meisten Nutzer führen Gameplay-Elemente aus anderen Spielen auf, die sie sich zusätzlich für das interaktive Piratenabenteuer wünschen. Und ja, es gibt schon diverse Piratenspiele, wie beispielsweise Sea of Thieves oder Assassin's Creed 4: Black Flag. Das weiß auch DamionMauville:

„Ich liebe Black Flag wirklich, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es durch die Notwendigkeit, ein Assassin's-Creed-Spiel zu sein, davon abgehalten wurde, ein vollwertiges Piratenspiel zu sein. Und offensichtlich ist Sea of Thieves nicht wirklich auf eine Singleplayer-Story-Erfahrung ausgerichtet.“

Andere Spieler führen Mass Effect 2 ins Feld, das sie sich mit einem Piratensetting wünschen – allein wegen des Storytellings. Auch Sid Meiers Pirates! wird vermehrt als Vorbild genannt. Trotzdem scheint sich der Großteil der Community Rockstar für dieses Projekt zu wünschen. Wie aus einer Umfrage in der spieletipps-Community hervorgeht, seid ihr aber nicht sehr zuversichtlich, dass das Studio in naher Zukunft ein komplett neues Franchise aus dem Boden stampft.

Kopierschutz: Die skurrilsten Maßnahmen gegen Piraten Bilderstrecke starten (21 Bilder)

Vielleicht müssen doch wieder ambitionierte Fans die Zügel in die Hand nehmen. Wie bei dem 2003 erschienenen Pirates of the Carribean: New Horizons. Hier arbeiten Fans seit Release an einer riesigen Mod, die das Spiel zu dem Piratenabenteuer machen soll, das sie sich immer gewünscht haben.

Die nächste große Piratenhoffnung dürfte wohl mit Skull & Bones von Ubisoft ins Haus stehen. Was unser Autor Daniel vom Gameplay hält, lest ihr in diesem Artikel: