spieletipp: Wie Stardew Valley, aber einer der Heiratskandidaten ist ein Killer

In diesem neu vorgestellten Stardew-Valley-Like müsst ihr einen Mörder ausfindig machen. (Quelle: Yellow Syro / Perfect Garbage)

Ihr wollt ein neues Stardew-Valley-Like, aber etwas mehr Pepp wäre durchaus okay? Dann solltet ihr einen Blick auf Grave Seasons werfen.

Grave Seasons ist ein Stardew-Valley-Like mit tödlichem Twist

Immer wieder schießen niedliche, kreative und entspannte Stardew-Valley-Likes aus dem Boden. Kein Wunder, denn Gamer müssen auch etwas zum Entspannen finden, wenn sie Stardew Valley und Co. bereits durchgespielt haben.

Dass irgendwie auch ein wenig Horror und Blut in das Cozy-Games-Genre passt, hat letztens schon Dredge bewiesen – ein Erkundungs- und Angelspiel, bei dem ihr eklige Monsterfische aus dem Meer ziehen könnt (es ist ein wirklich gutes Spiel – zum GIGA-Artikel). Grave Seasons hatte da eine ähnlich brutale Idee: Warum nicht ein wenig Tod und Verderben mit Farming-Mechaniken verbinden?

Grave Seasons hat ein recht einfaches Prinzip: Ihr kümmert euch um eure Farm, geht angeln, erntet tolles Gemüse und könnt mit den Dorfbewohnern in der Nähe in Kontakt treten. Vielleicht findet ihr sogar euren Seelenverwandten und heiratet ihn? Das einzige Problem: Ein Mörder sucht das kleine Dörfchen heim und ihr müsst herausfinden, wer es ist. Nach und nach fallen die anderen Bewohner ihm oder ihr zum Opfer – etwas, dass ihr wahrscheinlich so schnell wie möglich unterbinden solltet. Ansonsten seid ihr am Ende ganz allein auf eurer Farm.

Wie Disney Dreamlight Valley: 13 Farming-Alternativen, die perfekt zum Entspannen sind Bilderstrecke starten (14 Bilder)

Zu Spielbeginn wird der Mörder zufällig unter den Dorfbewohnern festgelegt. Wenn ihr ganz besonderes Pech habt (oder Glück?) heiratet ihr am Ende sogar den Mörder. Aber das ist vielleicht besser, als den Partner zu verlieren? Wer weiß.

Grave Seasons wird momentan von Son M und dem Studio Perfect Garbage entwickelt. Wann es erscheint, steht bis jetzt in den Sternen – das Spiel ist noch in einer recht frühen Phase der Entwicklung. Bis jetzt gibt es noch keine Steam-Seite, doch ihr könnt Grave Seasons über den offiziellen Twitter-Account von Son M verfolgen.