Diablo 4: Entwickler verraten, wie lange ihr tatsächlich bis Level 100 braucht

Die Levelphase in Diablo 4 soll bis zu 150 Stunden dauern. (Bild: Blizzard)

Der Weg ist Ziel, so heißt es doch. In Diablo 4 ist eines eurer Ziele, Stufe 100 zu erreichen ’ und der Weg dahin ist ziemlich lang. Bisher gab es unterschiedliche Aussagen zur Spielzeit, der stellvertretende Game Director Joseph Piepiora verrät nun, es soll gut 150 Stunden bis zu maximal Stufe dauern.

Diablo 4: So lange braucht ihr bis Level 100

Die Diablo-Reihe ist der Inbegriff von „Looten und Leveln“. Beides braucht seine Zeit und ist ein essenzieller Teil der Spielerfahrung. Bisher gab es unterschiedliche Aussagen, wie lange ihr bis Level 100 brauchen werdet. Im Dezember 2022 war in einem Interview mit WoWhead von bis zu 180 Stunden die Rede, vor gut zwei Wochen wurden etwa 80 Stunden im Gespräch mit PC Gamer genannt.

Via Twitter verkündete der stellvertretende Game Director Joseph Piepiora inzwischen eine neue Zahl. Laut ihm sollen Spieler im Durchschnitt etwa 150 Stunden brauchen.

Die Spielzeit variiert natürlich stark von Spieler zu Spieler. Wie bei den Vorgängern wird es Methoden geben, um die Levelgeschwindigkeit stark zu erhöhen. Für die Kampagne selbst müsst ihr übrigens zwischen 35 und 45 Stunden einplanen. Am Ende eures Weges wartet dann ein ganz spezieller Boss auf euch, ein ultimativer Endgegner, der euch alles abverlangen soll.

Diablo 4 hat zwei Talentbäume

Das Leveln in Diablo 4 unterteilt sich in zwei Abschnitte. Bis Level 50 erhaltet ihr Skillpunkte für einen Fähigkeitenbaum. Dort wählt ihr die Basisangriffe eurer Klasse, schaltet neue Fähigkeiten frei, wertet diese auf und wählt passive Talente. Die nächsten 50 Level steigt ihr dann im neuen Paragon-System auf. Pro Level erhaltet ihr vier Paragon-Punkte, also insgesamt 200.

Diese Punkte investiert ihr dann in Knotenpunkte auf dem Paragon-Brett. Es gibt verschiedene Arten von Knoten, viele bieten nur einfache Attributs-Boni, wenige verbessern eure Fähigkeiten und die seltensten gewähren sogar ganz neue Fähigkeiten. Dadurch sollen ganz individuelle und vielseitige Wege zu Charakterentwicklung möglich sein. Einen genaueren Einblick erhaltet ihr in diesem Video: